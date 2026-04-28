Шанс на мир, все ж таки, є: до якого варіанту угоди наближаються США та Іран

США та Іран не такі далекі один від одного, як може здатися на перший погляд, незважаючи на зрив другого раунду переговорів на минулих вихідних. Сторони можуть укласти угоду поетапно. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у публікації "CNN".

США та Іран. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на джерела ЗМІ зазначає, за лаштунками продовжується активний дипломатичний процес, і поточні переговори зосереджені на поетапному процесі.

У рамках цих переговорів перша частина потенційної угоди буде присвячена поверненню до довоєнного статус-кво та поновленню роботи Ормузької протоки без обмежень та мит.

Що цікаво, питання про ядерну програму Ірану, який і США, і Ізраїль використали як привід для війни, буде розглянуто пізніше.

Раніше президент США Дональд Трамп говорив, що будь-яка угода вимагатиме від Ірану відмови від постачання урану, близького до збройової якості, а також припинення збагачення урану — вимоги, які Іран категорично відмовляється прийняти.

Також джерела поінформували, що посередники чинять тиск на обидві сторони з метою досягнення угоди, і найближчі кілька днів будуть важливими. Над цим усім висить загроза того, що США можуть ухвалити рішення про припинення переговорів та поновлення воєнних дій.

