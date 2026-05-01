Разведка США активно включилась: к какому шагу по Ирану готовится Трамп

Американские спецслужбы по запросу Белого дома анализируют возможную реакцию Ирана на сценарий, при котором президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявит победу в двухмесячной войне и свернет участие Вашингтона в конфликте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным журналистов, окончательное решение пока не принято, однако политическое давление на президента усиливается. В Белом доме опасаются, что затяжной конфликт может дорого обойтись республиканцам на промежуточных выборах. Социология также не на стороне продолжения войны: согласно опросу Reuters/Ipsos, лишь около четверти американцев считают кампанию оправданной и повышающей безопасность страны.

Разведывательные оценки указывают на двойственный эффект возможного выхода США. Если Трамп объявит победу и выведет войска, Тегеран, скорее всего, воспримет это как собственный успех. В случае же сохранения американского присутствия Иран может расценить ситуацию как тактический маневр и сигнал к продолжению переговорной игры без реальных уступок.

Тем временем дипломатические усилия зашли в тупик. Несмотря на объявленное перемирие, Ормузский пролив остается фактически закрытым, что продолжает расшатывать мировой энергетический рынок. Попытки возобновить диалог сорвались — поездка спецпосланника Стива Уиткоффа и Джаред Кушнер в Пакистан для контактов с иранской стороной была отменена.

Закрытие стратегического маршрута, через который проходит значительная часть мировой нефти, уже бьет по ценам на топливо, особенно в самих США – чувствительный фактор накануне выборов.

Военные опции при этом остаются открытыми. Среди них – точечные авиаудары по военным объектам и руководству Ирана. Однако более радикальные сценарии, включая наземную операцию, сейчас выглядят менее вероятными.

Дополнительную сложность создает тот факт, что Иран использовал паузу перемирия для восстановления своих военных возможностей. По оценкам источников, это значительно повышает цену возможного возобновления полномасштабных боевых действий и сужает пространство для быстрых решений.

