Розвідка попереджає про нову хвилю російських атак: що відомо про плани московитів

У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує нові удари по українській інфраструктурі.

Росіяни готуються до нової хвилі атак по енергетиці України

За словами глави держави, українська розвідка володіє відповідною інформацією щодо підготовки нових атак. Він наголосив, що російська сторона не планує припиняти обстріли.

Президент підкреслив, що всі служби, відповідальні за захист країни від повітряних ударів, мають зберігати максимальну концентрацію та готовність. За його словами, рівень зосередженості навесні має залишатися таким самим, як і в зимовий період, коли енергетична інфраструктура зазнавала масованих атак.

Зеленський акцентував на необхідності посиленої роботи сил протиповітряної оборони та всіх структур, залучених до забезпечення безпеки держави.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що 1 березня російські війська здійснили понад 20 атак по території Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та артилерію. Під ударами опинилися три райони регіону, є постраждалі.

На Нікопольщині внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарську споруду та автомобіль. Поранення дістали дві жінки віком 40 та 42 роки. Одна з них перебуває у важкому стані.

У Маломихайлівській громаді Синельниківського району травмовано 66-річного чоловіка.

Також під ударами перебували Зеленодольська та Карпівська громади на Криворіжжі. Там зафіксовано пошкодження інфраструктурних об’єктів та магазину.

