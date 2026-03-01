Розвідка попереджає про нову хвилю російських атак: що відомо про плани московитів

Рубрики
Ткачова Марія
У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує нові удари по українській інфраструктурі.
Росіяни готуються до нової хвилі атак по енергетиці України
За словами глави держави, українська розвідка володіє відповідною інформацією щодо підготовки нових атак. Він наголосив, що російська сторона не планує припиняти обстріли.
Президент підкреслив, що всі служби, відповідальні за захист країни від повітряних ударів, мають зберігати максимальну концентрацію та готовність. За його словами, рівень зосередженості навесні має залишатися таким самим, як і в зимовий період, коли енергетична інфраструктура зазнавала масованих атак.
Зеленський акцентував на необхідності посиленої роботи сил протиповітряної оборони та всіх структур, залучених до забезпечення безпеки держави.