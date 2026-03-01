logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Розвідка попереджає про нову хвилю російських атак: що відомо про плани московитів
commentss НОВИНИ Всі новини

Розвідка попереджає про нову хвилю російських атак: що відомо про плани московитів

Росія готує нові удари по інфраструктурі України — Зеленський

1 березня 2026, 20:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує нові удари по українській інфраструктурі.           

Розвідка попереджає про нову хвилю російських атак: що відомо про плани московитів

Росіяни готуються до нової хвилі атак по енергетиці України

За словами глави держави, українська розвідка володіє відповідною інформацією щодо підготовки нових атак. Він наголосив, що російська сторона не планує припиняти обстріли.        

Президент підкреслив, що всі служби, відповідальні за захист країни від повітряних ударів, мають зберігати максимальну концентрацію та готовність. За його словами, рівень зосередженості навесні має залишатися таким самим, як і в зимовий період, коли енергетична інфраструктура зазнавала масованих атак.   

Зеленський акцентував на необхідності посиленої роботи сил протиповітряної оборони та всіх структур, залучених до забезпечення безпеки держави.                       

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що 1 березня російські війська здійснили понад 20 атак по території Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та артилерію. Під ударами опинилися три райони регіону, є постраждалі.                 
На Нікопольщині внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарську споруду та автомобіль. Поранення дістали дві жінки віком 40 та 42 роки. Одна з них перебуває у важкому стані.       
У Маломихайлівській громаді Синельниківського району травмовано 66-річного чоловіка.          
Також під ударами перебували Зеленодольська та Карпівська громади на Криворіжжі. Там зафіксовано пошкодження інфраструктурних об’єктів та магазину.       



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18143
Теги:

Новини

Всі новини