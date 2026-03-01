logo

Война с Россией Разведка предупреждает о новой волне российских атак: что известно о планах московитов
Разведка предупреждает о новой волне российских атак: что известно о планах московитов

Россия готовит новые удары по инфраструктуре Украины.

1 марта 2026, 20:37
Ткачова Марія

В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новые удары по украинской инфраструктуре.          

Разведка предупреждает о новой волне российских атак: что известно о планах московитов

Россияне готовятся к новой волне атак по энергетике Украины

По словам главы государства, украинская разведка владеет соответствующей информацией о подготовке новых атак. Он подчеркнул, что российская сторона не намерена прекращать обстрелы.   

Президент подчеркнул, что все службы, ответственные за защиту страны от воздушных ударов должны сохранять максимальную концентрацию и готовность. По его словам, уровень сосредоточенности весной должен оставаться таким же, как и в зимний период, когда энергетическая инфраструктура подвергалась массированным атакам.   

Зеленский акцентировал внимание на необходимости усиленной работы сил противовоздушной обороны и всех структур, вовлеченных в обеспечение безопасности государства.    

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 1 марта российские войска совершили более 20 атак по территории Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию. Под ударами оказались три района региона, есть пострадавшие.             
На Никопольщине в результате обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственное сооружение и автомобиль. Ранения получили две женщины в возрасте 40 и 42 года. Одна из них находится в тяжелом состоянии.         
В Маломихайловской общине Синельниковского района травмирован 66-летний мужчина.      
Также под ударами находились Зеленодольские и Карповские общины на Криворожье. Там зафиксированы повреждения инфраструктурных объектов и магазина.       



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18143
