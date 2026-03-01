Разведка предупреждает о новой волне российских атак: что известно о планах московитов

В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новые удары по украинской инфраструктуре.

Россияне готовятся к новой волне атак по энергетике Украины

По словам главы государства, украинская разведка владеет соответствующей информацией о подготовке новых атак. Он подчеркнул, что российская сторона не намерена прекращать обстрелы.

Президент подчеркнул, что все службы, ответственные за защиту страны от воздушных ударов должны сохранять максимальную концентрацию и готовность. По его словам, уровень сосредоточенности весной должен оставаться таким же, как и в зимний период, когда энергетическая инфраструктура подвергалась массированным атакам.

Зеленский акцентировал внимание на необходимости усиленной работы сил противовоздушной обороны и всех структур, вовлеченных в обеспечение безопасности государства.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 1 марта российские войска совершили более 20 атак по территории Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию. Под ударами оказались три района региона, есть пострадавшие.

На Никопольщине в результате обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственное сооружение и автомобиль. Ранения получили две женщины в возрасте 40 и 42 года. Одна из них находится в тяжелом состоянии.

В Маломихайловской общине Синельниковского района травмирован 66-летний мужчина.

Также под ударами находились Зеленодольские и Карповские общины на Криворожье. Там зафиксированы повреждения инфраструктурных объектов и магазина.

