Разведка предупреждает о новой волне российских атак: что известно о планах московитов

Ткачова Марія
В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новые удары по украинской инфраструктуре.
Россияне готовятся к новой волне атак по энергетике Украины
По словам главы государства, украинская разведка владеет соответствующей информацией о подготовке новых атак. Он подчеркнул, что российская сторона не намерена прекращать обстрелы.
Президент подчеркнул, что все службы, ответственные за защиту страны от воздушных ударов должны сохранять максимальную концентрацию и готовность. По его словам, уровень сосредоточенности весной должен оставаться таким же, как и в зимний период, когда энергетическая инфраструктура подвергалась массированным атакам.
Зеленский акцентировал внимание на необходимости усиленной работы сил противовоздушной обороны и всех структур, вовлеченных в обеспечение безопасности государства.