Розвідка показала інсценування вбивства командира РДК Капустіна: які наслідки провалу для росіян

Кравцев Сергей
Головне управління розвідки (ГУР) інсценувало загибель командира "Російського добровольчого корпусу" Дениса Капустіна внаслідок удару безпілотника.
Денис Капустін. Фото: з відкритих джерел
ГУР створило відеозапис, на якому ударний дрон влетів у мікроавтобус, в якому перебував Капустін, а інший — зафільмував "наслідки удару" у вигляді палаючої автівки.
Оцінюючи дану операцію політичний оглядач Денис Попович зазначив, що зі зрозумілих причин всіх деталей цієї операції ми не знаємо. Цілком можливо, що була співпраця з СБУ.
Читайте також на порталі "Коментарі" — російські спецслужби зазнали серйозного провалу під час спроби ліквідувати командира підрозділу "Російський добровольчий корпус" Дениса Капустіна, який воює проти режиму в Москві у складі спецпідрозділу воєнної розвідки України.
Для організації вбивства російська сторона виділила пів мільйона доларів. Утім, унаслідок багатоетапної спецоперації, що тривала понад місяць, українській воєнній розвідці вдалося не лише зберегти життя командира РДК, а й викрити коло замовників та виконавців злочину з боку спецслужб РФ.