Розвідка показала інсценування вбивства командира РДК Капустіна: які наслідки провалу для росіян

Головне управління розвідки (ГУР) інсценувало загибель командира "Російського добровольчого корпусу" Дениса Капустіна внаслідок удару безпілотника.

Денис Капустін. Фото: з відкритих джерел

"Для збереження життя командира "Російського добровольчого корпусу" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України та викриття ворожої агентурної мережі, воєнні розвідники провели складну багатоетапну спецоперацію, під час якої було інсценовано його загибель", — йдеться у дописі.

ГУР створило відеозапис, на якому ударний дрон влетів у мікроавтобус, в якому перебував Капустін, а інший — зафільмував "наслідки удару" у вигляді палаючої автівки.

"Замовники злочину у російських спецслужбах у надане відео повірили та оплатили українським розвідникам "замовлення" — пів мільйона доларів, які суттєво посилять бойові спроможності спецпризначенців ГУР", — зазначили представники розвідки.

Оцінюючи дану операцію політичний оглядач Денис Попович зазначив, що зі зрозумілих причин всіх деталей цієї операції ми не знаємо. Цілком можливо, що була співпраця з СБУ.

"Щодо наслідків для росіян, у таких структурах вони можуть і не стати публічними. Великі зірки там за провали сильно не страждають. Досі не постраждав Кузовльов за свою брехню особисто путіну про взяття Куп'янська", – зазначив Денис Попович.

