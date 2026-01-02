Разведка показала инсценировку убийства командира РДК Капустина: каковы последствия провала для россиян

Главное управление разведки (ГУР) инсценировало гибель командира "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина в результате удара беспилотника.

Денис Капустин. Фото: из открытых источников

"Для сохранения жизни командира "Русского добровольческого корпуса" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины и разоблачения вражеской агентурной сети, военные разведчики провели сложную многоэтапную спецоперацию, во время которой была инсценирована его гибель", — говорится в сообщении.

ГУР создало видеозапись, на которой ударный дрон влетел в микроавтобус, в котором находился Капустин, а другой — снял "последствия удара" в виде горящего автомобиля.

"Заказчики преступления в российских спецслужбах в предоставленное видео поверили и оплатили украинским разведчикам "заказ" — полмиллиона долларов, которые существенно усилят боевые возможности спецназовцев ГУР", — отметили представители разведки.

Оценивая данную операцию, политический обозреватель Денис Попович отметил, что по понятным причинам всех деталей этой операции мы не знаем. Вполне возможно, что было сотрудничество с СБУ.

"По поводу последствий для россиян, в таких структурах они могут и не стать публичными. Большие звезды там за провалы сильно не страдают. До сих пор не пострадал Кузовлев за свою ложь лично пути о взятии Купянска", – отметил Денис Попович.

Для организации убийства российская сторона выделила полмиллиона долларов. Впрочем, в результате продолжавшейся более месяца многоэтапной спецоперации украинской военной разведке удалось не только сохранить жизнь командира РДК, но и разоблачить круг заказчиков и исполнителей преступления со стороны спецслужб РФ.



