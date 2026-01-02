Разведка показала инсценировку убийства командира РДК Капустина: каковы последствия провала для россиян

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Главное управление разведки (ГУР) инсценировало гибель командира "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина в результате удара беспилотника.
Денис Капустин. Фото: из открытых источников
ГУР создало видеозапись, на которой ударный дрон влетел в микроавтобус, в котором находился Капустин, а другой — снял "последствия удара" в виде горящего автомобиля.
Оценивая данную операцию, политический обозреватель Денис Попович отметил, что по понятным причинам всех деталей этой операции мы не знаем. Вполне возможно, что было сотрудничество с СБУ.
Читайте на портале "Комментарии" — российские спецслужбы потерпели серьезный провал при попытке ликвидировать командира подразделения "Русский добровольческий корпус" Дениса Капустина, воюющего против режима в Москве в составе спецподразделения военной разведки Украины.
Для организации убийства российская сторона выделила полмиллиона долларов. Впрочем, в результате продолжавшейся более месяца многоэтапной спецоперации украинской военной разведке удалось не только сохранить жизнь командира РДК, но и разоблачить круг заказчиков и исполнителей преступления со стороны спецслужб РФ.