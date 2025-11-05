Розвідка Південної Кореї дізналася, куди РФ направила 10 тисяч військових, які прибули з КНДР

На кордоні Росії з Україною зараз перебувають приблизно 10 тисяч північнокорейських військових, які виконують охоронні функції. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні розвідки Південної Кореї.

Військові КНДР. Фото: з відкритих джерел

За даними розвідки, із 10 тисяч — понад тисячу північнокорейських інженерів залучено до робіт з розмінування у прикордонних районах.

Крім того, Пхеньян направив ще близько 5 тисяч своїх громадян, які з вересня прибувають до Росії. Їх планують використовуватиме відновлення інфраструктури на окупованих територіях.

"Зокрема, героїзуючи війська, відправлені до Росії, він (Кім Чен Ин — ред.) виділяє власну відправку до Росії як значне досягнення і, здається, має намір сфабрикувати новий міф про перемогу після 1950-х років щодо повернення Курська... Ми також виявили ознаки щодо створення двох музеїв перемоги в Пхеньяні", — йдеться у звіті розвідки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — північнокорейські військові помічені у прямій підтримці наступальних операцій російських окупантів проти України. Вони допомагають завдавати ударів по Сумській області, де продовжуються бої у прикордонні. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Міноборони Британії у X (Twitter).

Британські розвідники встановили, що солдати КНДР, які перебувають у Курській області Росії, беруть участь у координації розвідувальних операцій та допомагають завдавати ударів територією України.

Міноборони Британії зазначає, що їм вдалося зафіксувати перший випадок, коли північнокорейські війська були помічені у прямій підтримці чи сприянні наступним російським діям проти України.

За даними британської розвідки, оператори безпілотних систем КНДР допомагають російським силам наводити ракетні удари по українських позиціях у Сумській області.



