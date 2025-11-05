Разведка Южной Кореи узнала, куда РФ направила 10 тысяч военных, которые прибыли из КНДР

На границе России с Украиной сейчас находятся приблизительно 10 тысяч северокорейских военных, которые выполняют охранные функции. Как передаёт портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении разведки Южной Кореи.

По данным разведки, из 10 тысяч — более тысячи северокорейских инженеров привлечены к работам по разминированию в приграничных районах.

Кроме того, Пхеньян направил еще около 5 тысяч своих граждан, которые с сентября прибывают в Россию. Их планируют использовать для восстановления инфраструктуры на оккупированных территориях.

"В частности, героизируя войска, отправленные в Россию, он (Ким Чен Ын) выделяет собственную отправку в Россию как значительное достижение и, кажется, намерен сфабриковать новый миф о победе после 1950-х годов по возвращению Курска... Мы также обнаружили признаки создания двух музеев победы в Пхеньяне", — говорится в отчете разведки.

Читайте также на портале "Комментарии" — северокорейские военные замечены в прямой поддержке наступательных операций российских оккупантов против Украины. Они помогают наносить удары по Сумской области, где продолжаются бои в приграничье. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Британии в X (Twitter).

Британские разведчики установили, что солдаты КНДР, находящиеся в Курской области России, участвуют в координации разведывательных операций и помогают наносить удары по территории Украины.

Минобороны Британии отмечает, что им удалось зафиксировать первый случай, когда северокорейские войска были замечены в прямой поддержке или содействии российским наступательным действиям против Украины.

По данным британской разведки, операторы беспилотных систем КНДР помогают российским силам наводить ракетные удары по украинским позициям в Сумской области.



