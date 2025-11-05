logo

Разведка Южной Кореи узнала, куда РФ направила 10 тысяч военных, которые прибыли из КНДР
НОВОСТИ

Разведка Южной Кореи узнала, куда РФ направила 10 тысяч военных, которые прибыли из КНДР

Героизируя войска, отправленные в Россию, Ким Чен Ын выделяет собственную отправку в Россию как значительное достижение, отмечают в разведке Южной Кореи

5 ноября 2025, 16:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На границе России с Украиной сейчас находятся приблизительно 10 тысяч северокорейских военных, которые выполняют охранные функции. Как передаёт портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении разведки Южной Кореи.

Разведка Южной Кореи узнала, куда РФ направила 10 тысяч военных, которые прибыли из КНДР

Войска КНДР. Фото: из открытых источников

По данным разведки, из 10 тысяч — более тысячи северокорейских инженеров привлечены к работам по разминированию в приграничных районах.

Кроме того, Пхеньян направил еще около 5 тысяч своих граждан, которые с сентября прибывают в Россию. Их планируют использовать для восстановления инфраструктуры на оккупированных территориях.

"В частности, героизируя войска, отправленные в Россию, он (Ким Чен Ын) выделяет собственную отправку в Россию как значительное достижение и, кажется, намерен сфабриковать новый миф о победе после 1950-х годов по возвращению Курска... Мы также обнаружили признаки создания двух музеев победы в Пхеньяне", — говорится в отчете разведки.

Читайте также на портале "Комментарии" — северокорейские военные замечены в прямой поддержке наступательных операций российских оккупантов против Украины. Они помогают наносить удары по Сумской области, где продолжаются бои в приграничье. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Британии в X (Twitter).

Британские разведчики установили, что солдаты КНДР, находящиеся в Курской области России, участвуют в координации разведывательных операций и помогают наносить удары по территории Украины.

Минобороны Британии отмечает, что им удалось зафиксировать первый случай, когда северокорейские войска были замечены в прямой поддержке или содействии российским наступательным действиям против Украины.

По данным британской разведки, операторы беспилотных систем КНДР помогают российским силам наводить ракетные удары по украинским позициям в Сумской области.




