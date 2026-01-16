Розвідка отримала інформацію про новий масований удар РФ: Зеленський зробив термінову заяву

Українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нових масованих ударів по Україні.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Тому окремі завдання отримали сьогодні українські військові та протиповітряна оборона. Про це у новому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ми чесно говоримо з партнерами щодо ракет для ППО, щодо систем, які так необхідні нам. Постачання недостатньо. Стараємося прискорювати, і важливо, щоб партнери нас чули. Багато робиться зараз на рівні Міністерства оборони України. Але все одно, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Будь ласка, допомагайте тим, хто поруч із вами, на самоті, хто потребує вашої підтримки", — зазначив президент.

За словами Зеленського, Міністерство внутрішніх справ розгортає більшу кількість Пунктів незламності у всіх регіонах. Уряд працює з енергокомпаніями і з партнерами, щоб було більше обладнання та більше резервів.

"Але ключове – щоб світ про це не мовчав. Війни без тиску не завершуються. І саме через те, що тиску замало, росіяни все це роблять. Ми маємо це змінити. Я дякую всім, хто працює заради України. Я дякую всім, хто в бою, на позиціях, на чергуванні, на постах. Україна тримається на вашій ефективності. Слава Україні!" — наголосив Зеленський.

