"Ми до цього надзвичайно близькі": Зеленський зробив гучну заяву про миттєву припинення війни

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом заявив, що Україна та США зацікавлені у якнайшвидшому завершенні війни з Росією. Водночас він наголосив, що Кремль навмисно затягує процес підписання мирної угоди та обміну полоненими за схемою "тисяча на тисячу".

Фото: з відкритих джерел

"Для нас важливо закінчити війну вже сьогодні, тоді як США прагнуть до цього найближчим часом. Обидві сторони зацікавлені в результаті, але затримки виходять з боку Росії", — підкреслив Зеленський.

Президент навів конкретний приклад саботажу з боку Кремля: ще наприкінці минулого року планувався великий обмін полоненими у форматі "тисяча на тисячу", проте російська сторона перенесла його. Зеленський зазначив, що навіть обмін меншою кількістю людей — 500 осіб — також не відбувся через відтермінування. Також затримується реалізація інших пунктів домовленостей, що входять до 20-етапного плану, який передбачає повний обмін всіх утримуваних осіб.

Глава держави наголосив, що ці затримки стосуються не лише гуманітарного треку, а й усіх ключових етапів процесу врегулювання.

"Росія навмисно затягує всі процедури, від обміну полоненими до підписання мирної угоди", — заявив Зеленський, додаючи, що подібна поведінка робить переговори складнішими, але абсолютно передбачуваними.

Український президент підкреслив, що успіх мирного процесу залежить від посилення міжнародного тиску на Росію.

"Якщо тиск буде достатнім — війна закінчиться. Я вважаю, що ми вже дуже близькі до цього", — зазначив він.

Як вже писали "Коментарі", президент Чехії Петр Павел висловив думку, що для завершення російсько-українського конфлікту Україні доведеться піти на "неприємні поступки". Цю заяву він зробив під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Києві.