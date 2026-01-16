logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Без поступок Путіну миру не буде: друг України вразив неприємною заявою
commentss НОВИНИ Всі новини

Без поступок Путіну миру не буде: друг України вразив неприємною заявою

Президент Чехії закликав Європу докласти всіх зусиль, щоб підготовка документів для мирної угоди не була марною

16 січня 2026, 15:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Чехії Петр Павел висловив думку, що для завершення російсько-українського конфлікту Україні доведеться піти на "неприємні поступки". Цю заяву він зробив під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Києві.

Без поступок Путіну миру не буде: друг України вразив неприємною заявою

Фото: з відкритих джерел

Чеський президент підкреслив, що без участі США мирне врегулювання конфлікту в Україні практично неможливе.

"Це болючий момент для Європи, що ключову роль відіграють Сполучені Штати, проте це не означає, що європейські країни повинні залишатися осторонь", — зазначив Павел. 

Водночас він акцентував, що під час розробки потенційного мирного плану Україні доведеться здійснити низку складних і непопулярних кроків.

"Я вважаю, що в мирному плані передбачено кілька болючих поступок, на які Україна готова піти, якщо це призведе до закінчення війни", — заявив президент Чехії. 

Павел також закликав європейські країни максимально сприяти процесу мирних переговорів, щоб всі зусилля, вкладені у підготовку документів і пропозицій щодо мирної угоди, не були марними. Він зазначив, що Україна вже зробила значний внесок у підготовку рішень, які можуть стати прийнятними для обох сторін конфлікту.

Крім того, Павел підкреслив важливість європейської солідарності та активної участі у мирних процесах, попри провідну роль США. Він наголосив, що від ефективності роботи європейських країн залежить, чи буде підготовлена мирна угода реальною і дієвою.

Портал "Коментарі" вже писав, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про запуск "національної петиції", метою якої стане отримання підтримки громадян для його політики відмови від фінансування України за рахунок коштів ЄС.   



