Президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что для завершения российско-украинского конфликта Украине придется пойти на неприятные уступки. Это заявление он сделал во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве.

Фото: из открытых источников

Чешский президент подчеркнул, что без участия США мирное урегулирование конфликта в Украине практически невозможно.

"Это болезненный момент для Европы, что ключевую роль играют Соединенные Штаты, однако это не означает, что европейские страны должны оставаться в стороне", — отметил Павел.

В то же время он акцентировал, что при разработке потенциального мирного плана Украине придется предпринять ряд сложных и непопулярных шагов.

"Я считаю, что в мирном плане предусмотрено несколько болезненных уступок, на которые Украина готова пойти, если это приведет к окончанию войны", — заявил президент Чехии.

Павел также призвал европейские страны максимально способствовать процессу мирных переговоров, чтобы все усилия, направленные на подготовку документов и предложений по мирному соглашению, не были напрасны. Он отметил, что Украина уже внесла значительный вклад в подготовку решений, которые могут стать приемлемыми для обеих сторон конфликта.

Кроме того, Павел подчеркнул важность европейской солидарности и активного участия в мирных процессах, невзирая на ведущую роль США. Он подчеркнул, что от эффективности работы европейских стран зависит, будет ли подготовлено мирное соглашение реальным и действенным.

Портал "Комментарии" уже писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о запуске "национальной петиции", целью которой станет получение поддержки граждан для его политики отказа от финансирования Украины за счет средств ЕС.