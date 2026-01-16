logo

Главная Новости Общество Война с Россией "Мы к этому чрезвычайно близки": Зеленский сделал громкое заявление о мгновенном прекращении войны
НОВОСТИ

"Мы к этому чрезвычайно близки": Зеленский сделал громкое заявление о мгновенном прекращении войны

Кремль задерживает процесс обмена пленными и заключения мирного соглашения

16 января 2026, 16:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом заявил, что Украина и США заинтересованы в скорейшем завершении войны с Россией. В то же время, он подчеркнул, что Кремль намеренно затягивает процесс подписания мирного соглашения и обмена пленными по схеме "тысяча на тысячу".

"Мы к этому чрезвычайно близки": Зеленский сделал громкое заявление о мгновенном прекращении войны

Фото: из открытых источников

"Для нас важно закончить войну уже сегодня, тогда как США стремятся к этому в ближайшее время. Обе стороны заинтересованы в результате, но задержки исходят от России", — подчеркнул Зеленский.

Президент привел конкретный пример саботажа со стороны Кремля: еще в конце прошлого года планировался большой обмен пленными в формате тысяча на тысячу, однако российская сторона перенесла его. Зеленский отметил, что даже обмен меньшим количеством людей – 500 человек – также не состоялся из-за отсрочки. Также задерживается реализация других пунктов договоренностей, входящих в 20-этапный план, предусматривающий полный обмен всех удерживаемых лиц.

Глава государства подчеркнул, что эти задержки касаются не только гуманитарного трека, но всех ключевых этапов процесса урегулирования.

"Россия намеренно затягивает все процедуры, от обмена пленными до подписания мирного соглашения", — заявил Зеленский, добавляя, что подобное поведение делает переговоры более сложными, но абсолютно предсказуемыми.

Украинский президент подчеркнул, что успех мирного процесса зависит от усиления международного давления на Россию.

"Если давление будет достаточным, война закончится. Я считаю, что мы уже очень близки к этому", – отметил он.

Как уже писали "Комментарии", президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что для завершения российско-украинского конфликта Украине придется пойти на "неприятные уступки". Это заявление он сделал во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве.



