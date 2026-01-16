logo

Разведка получила информацию о новом массированном ударе РФ: Зеленский сделал срочное заявление
НОВОСТИ

Разведка получила информацию о новом массированном ударе РФ: Зеленский сделал срочное заявление

Президент заявил об отдельных задачах для военных и противовоздушной обороны

16 января 2026, 20:53
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией новых массированных ударов по Украине.

Разведка получила информацию о новом массированном ударе РФ: Зеленский сделал срочное заявление

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Поэтому отдельные задачи получили сегодня украинские военные и противовоздушная оборона. Об этом в новом видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

"Мы честно говорим с партнерами по ракетам для ПВО, по системам, которые так необходимы нам. Поставки недостаточны. Стараемся ускорять, и важно, чтобы партнеры нас слышали. Многое делается сейчас на уровне Министерства обороны Украины. Но все равно, пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги. Пожалуйста, помогайте тем, кто рядом с вами, в одиночестве, кто нуждается.

По словам Зеленского, Министерство внутренних дел разворачивает большее количество Пунктов несокрушимости во всех регионах. Правительство работает с энергокомпаниями и партнерами, чтобы было больше оборудования и больше резервов.

"Но ключевое – чтобы мир об этом не молчал. Войны без давления не завершаются. И именно потому, что давления мало, россияне все это делают. Мы должны это изменить. Я благодарю всех, кто работает ради Украины. Я благодарю всех, кто в бою, на позициях, на дежурстве, на постах. Украина держится на вашей эффективности. Слава Украине!" – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом заявил, что Украина и США заинтересованы в скорейшем завершении войны с Россией. В то же время, он подчеркнул, что Кремль намеренно затягивает процесс подписания мирного соглашения и обмена пленными по схеме "тысяча на тысячу".



Источник: https://www.president.gov.ua/news/zaraz-vid-rozvidki-mayemo-informaciyu-sho-rosiyani-gotuyutsy-102465
