Розвідка Німеччини викрила, що приховує Росія

Німецька розвідка заявила, що Росія суттєво занижує реальні економічні втрати від війни проти України. За оцінками Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), дефіцит федерального бюджету РФ у 2025 році був значно більшим за офіційні показники.

Економічні втрати Росії від війни проти України

У повідомленні, опублікованому BND у LinkedIn, зазначається, що західні санкції мають помітний вплив на російську економіку. Додатковим фактором стало значне скорочення доходів від експорту нафти і газу на тлі падіння світових цін.

За оцінками німецької розвідки, дефіцит федерального бюджету Росії у 2025 році становив близько 103 мільярдів доларів, тоді як офіційно російська влада повідомляла про 72 мільярди доларів, що відповідає приблизно 2,6% ВВП.

Крім того, консолідований бюджетний дефіцит Росії, який включає федеральний і регіональні бюджети, у 2025 році досяг 107 мільярдів доларів або 3,9% ВВП. Це у 2,6 раза більше, ніж у 2024 році.

Зростання дефіциту пов’язують зі скороченням доходів держави та збільшенням витрат, зокрема на фінансування війни.

Водночас у Кремлі заявляють, що падіння доходів і зростання бюджетного дефіциту є "рутинними труднощами", які, за їхніми словами, можна компенсувати завдяки макроекономічній стабільності.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії продовжують активно вербувати чоловіків на війну проти України за допомогою фінансових обіцянок та дезінформації. Про це повідомляє український державний проєкт "Хочу жить".

За його даними, російська влада намагається уникнути оголошення нової хвилі мобілізації, тому робить ставку на контрактну службу, використовуючи агресивну рекламну кампанію. У рекламі потенційним контрактникам обіцяють значні виплати, надання земельних ділянок, списання боргів та інші соціальні бонуси. Водночас одним із ключових аргументів під час вербування називають нібито можливість служити у тилу без відправлення на передову. У проєкті "Хочу жить" наголошують, що подібні обіцянки часто не відповідають реальності. За їхніми словами, російська армія продовжує активно використовувати піхоту для штурмових дій, зазнаючи значних втрат.

