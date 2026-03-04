Разведка Германии разоблачила, что скрывает Россия

Немецкая разведка заявила, что Россия существенно занижает реальные экономические потери войны против Украины. По оценкам Федеральной разведывательной службы Германии (BND), дефицит федерального бюджета РФ в 2025 году был значительно больше официальных показателей.

Экономические потери России от войны против Украины

В сообщении, опубликованном BND в LinkedIn, отмечается, что западные санкции оказывают заметное влияние на российскую экономику. Дополнительным фактором явилось значительное сокращение доходов от экспорта нефти и газа на фоне падения мировых цен.

По оценкам германской разведки, дефицит федерального бюджета России в 2025 году составил около 103 миллиардов долларов, тогда как официально российские власти сообщали о 72 миллиардах долларов, что соответствует примерно 2,6% ВВП.

Кроме того, консолидированный бюджетный дефицит России, включающий в себя федеральный и региональные бюджеты, в 2025 году достиг 107 миллиардов долларов или 3,9% ВВП. Это в 2,6 раза больше, чем в 2024 году.

Рост дефицита связывается с сокращением доходов государства и увеличением расходов, в том числе на финансирование войны.

В то же время, в Кремле заявляют, что падение доходов и рост бюджетного дефицита являются "рутинными трудностями", которые, по их словам, можно компенсировать благодаря макроэкономической стабильности.

