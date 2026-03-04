Разведка Германии разоблачила, что скрывает Россия

Рубрики
Ткачова Марія
Немецкая разведка заявила, что Россия существенно занижает реальные экономические потери войны против Украины. По оценкам Федеральной разведывательной службы Германии (BND), дефицит федерального бюджета РФ в 2025 году был значительно больше официальных показателей.
Экономические потери России от войны против Украины
В сообщении, опубликованном BND в LinkedIn, отмечается, что западные санкции оказывают заметное влияние на российскую экономику. Дополнительным фактором явилось значительное сокращение доходов от экспорта нефти и газа на фоне падения мировых цен.
По оценкам германской разведки, дефицит федерального бюджета России в 2025 году составил около 103 миллиардов долларов, тогда как официально российские власти сообщали о 72 миллиардах долларов, что соответствует примерно 2,6% ВВП.
Кроме того, консолидированный бюджетный дефицит России, включающий в себя федеральный и региональные бюджеты, в 2025 году достиг 107 миллиардов долларов или 3,9% ВВП. Это в 2,6 раза больше, чем в 2024 году.
Рост дефицита связывается с сокращением доходов государства и увеличением расходов, в том числе на финансирование войны.
В то же время, в Кремле заявляют, что падение доходов и рост бюджетного дефицита являются "рутинными трудностями", которые, по их словам, можно компенсировать благодаря макроэкономической стабильности.