Розвідка без ілюзій: Буданов назвав справжні точки залежності України

Україна має критичну залежність від розвідувальної інформації Сполучених Штатів лише у двох ключових складових, тоді як за більшістю напрямків здатна діяти самостійно. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час засідання Клубу LB 16 грудня, його слова цитує LB.ua.

Залежність України від США

За словами Буданова, перший напрямок залежності стосується космічної розвідки — зокрема оптичної та радіолокаційної зйомки. Водночас ця залежність має дві різні складові.

Україна, з одного боку, отримує безкоштовний доступ до частини космічних знімків у межах американської допомоги, а з іншого — користується власними комерційними контрактами з американськими аерокосмічними компаніями.

У межах допомоги від США Україна отримує приблизно 15–17% оптичної космічної зйомки, що, за словами Буданова, не є критичним показником. За радіолокаційною зйомкою частка підтримки сягає близько 46% — її втрата була б відчутною, однак не фатальною.

"Втратити це було б тяжко, але теж нічого страшного в цьому немає", — зазначив глава розвідки.

Найбільшу загрозу, за його словами, становить можливе політичне рішення США про блокування комерційних контрактів, за якими Україна закуповує космічні дані.

"Критично буде, якщо вони приймуть політичне рішення і заблокують контракти. Тоді ми падаємо майже до нуля. За цим фактором ми критично залежні", — наголосив Буданов.

Другий напрямок, де залежність України від США є справді критичною, — це система раннього попередження про балістичну загрозу.

"Друге, в чому ми залежні, — це раннє повідомлення про балістичну загрозу. Все. Решта — у нас наше", — підсумував керівник ГУР.

Таким чином, Буданов окреслив чіткі межі залежності України від американської розвідки, наголосивши, що ключові ризики мають політичний, а не технічний чи військовий характер.

