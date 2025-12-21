Разведка без иллюзий: Буданов назвал подлинные точки зависимости Украины

Украина имеет критическую зависимость от разведывательной информации Соединенных Штатов только в двух ключевых составляющих, в то время как по большинству направлений способна действовать самостоятельно. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время заседания Клуба LB 16 декабря, его слова цитирует LB.ua.

Зависимость Украины от США

По словам Буданова, первое направление зависимости касается космической разведки — в частности, оптической и радиолокационной съемки. В то же время эта зависимость имеет две разные составляющие.

Украина, с одной стороны, получает бесплатный доступ к части космических снимков в рамках американской помощи, с другой — пользуется собственными коммерческими контрактами с американскими аэрокосмическими компаниями.

В рамках помощи от США Украина получает примерно 15–17% оптической космической съемки, что, по словам Буданова, не является критическим показателем. По радиолокационной съемке доля поддержки составляет около 46% — ее потеря была бы ощутима, но не роковая.

"Потерять это было бы тяжело, но тоже ничего страшного в этом нет", — отметил глава разведки.

Наибольшую угрозу, по его словам, представляет возможное политическое решение США о блокировании коммерческих контрактов, по которым Украина закупает космические данные.

"Критически будет, если они примут политическое решение и заблокируют контракты. Тогда мы падаем почти до нуля. По этому фактору мы критически зависимы", — подчеркнул Буданов.

Второе направление, где зависимость Украины от США действительно критическая, — это система раннего предупреждения о баллистической угрозе.

"Второе, в чем мы зависимы, это раннее сообщение о баллистической угрозе. Все. Остальные у нас наши", — подытожил руководитель ГУР.

Таким образом, Буданов очертил четкие границы зависимости Украины от американской разведки, подчеркнув, что ключевые риски носят политический, а не технический или военный характер.

