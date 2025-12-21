logo_ukra

Чітка відповідь: чи зможе рф захопити Одесу або Одеську область
commentss НОВИНИ Всі новини

Чітка відповідь: чи зможе рф захопити Одесу або Одеську область

У Центрі протидії дезінформації заявили, що Росія наразі не має жодних реальних можливостей для захоплення Одеси та області, а всі повідомлення про нібито підготовку десанту є елементом інформаційної війни

21 грудня 2025, 02:18
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Росії наразі відсутні військові можливості для захоплення Одеси та Одеської області — ані з суші, ані з моря. Про це заявив керівник Центр протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Чітка відповідь: чи зможе рф захопити Одесу або Одеську область

Плани рф на Одесу та область

За його словами, в інформаційному просторі активно поширюються фейки та залякування щодо нібито підготовки російського морського десанту та інших "військових сценаріїв", які не мають під собою жодних реальних підстав.

"Ряд пабліків вкидають фейки про загрозу російського десанту та інші військові страшилки. Немає сухопутної воєнної загрози, а також немає у росіян можливостей здійснити будь-яку операцію з моря. Все під контролем Сил оборони України", — наголосив Коваленко.

Він зазначив, що замість реальних наступальних спроможностей Росія зосереджує значні ресурси на повітряних ударах, спробах зруйнувати критичну інфраструктуру та створити гуманітарні проблеми для мирного населення. Паралельно з цим РФ активізує локальну пропаганду, намагаючись посіяти паніку серед жителів півдня України.

Коваленко також підкреслив, що попри складні умови війни Україна демонструє надзвичайно високі темпи протидії загрозам і відновлення пошкодженої інфраструктури.

"Такі темпи протидії та відновлення в настільки складних умовах не змогла б забезпечити жодна країна Європи в умовах сучасної війни", — заявив він.

У ЦПД наголошують, що поширення подібних чуток є частиною стратегії Росії з інформаційного тиску, і закликають громадян довіряти лише офіційним джерелам та не піддаватися паніці.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в Офісі президента України відреагували на публікацію ZN.ua, у якій із посиланням на джерела стверджувалося, що керівник ОП Андрій Єрмак "нікуди не зникав" і нібито кожного вечора спілкується з президентом Володимиром Зеленським за парканом у Конча-Заспі.



Джерело: https://t.me/dmytrogordon_official/124167
