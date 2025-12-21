Четкий ответ: сможет ли Россия захватить Одессу или Одесскую область

В России отсутствуют военные возможности для захвата Одессы и Одесской области — ни с суши, ни с моря. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко .

Планы рф на Одессу и область

По его словам, в информационном пространстве активно распространяются фейки и запугивание относительно якобы подготовки российского морского десанта и других "военных сценариев", не имеющих под собой никаких реальных оснований.

"Ряд пабликов бросают фейки об угрозе российского десанта и других военных страшилок. Нет сухопутной военной угрозы, а также нет у россиян возможностей совершить какую-либо операцию по морю. Все под контролем Сил обороны Украины", — подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что вместо реальных наступательных возможностей Россия сосредотачивает значительные ресурсы на воздушных ударах, попытках разрушить критическую инфраструктуру и создать гуманитарные проблемы мирного населения. Параллельно с этим РФ активизирует локальную пропаганду, пытаясь посеять панику среди южан Украины.

Коваленко также подчеркнул, что, несмотря на сложные условия войны, Украина демонстрирует чрезвычайно высокие темпы противодействия угрозам и восстановления поврежденной инфраструктуры.

"Такие темпы противодействия и восстановления в столь сложных условиях не смогла бы обеспечить ни одна страна Европы в условиях современной войны", — заявил он.

В ЦПИ отмечают, что распространение подобных слухов является частью стратегии России по информационному давлению, и призывают граждан доверять только официальным источникам и не поддаваться панике.

