Розшукується ціла сімʼя: що вони накоїли

Костянтинівська окружна прокуратура заочно повідомила про підозру подружжю з Авдіївки, яких оголосили у розшук через участь у пропагандистському сюжеті та підтримку окупації міста.

За даними слідства, у лютому 2024 року 53-річний чоловік і його 51-річна дружина добровільно погодилися на інтерв’ю для одного з проросійських телеграм-каналів. Зйомка відбулася у пункті тимчасового розміщення в окупованому Донецьку.

Під час розмови вони публічно висловлювали підтримку окупації Авдіївки.

Раніше історію цієї родини озвучував народний депутат Муса Магомедов. За його словами, разом із подружжям у місті проживала їхня шестирічна внучка, яка померла через серцевий напад.

Наразі подружжя перебуває у розшуку, а правоохоронці продовжують слідчі дії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Києві лікарі провели складну операцію з трансплантації серця українському військовому Юрію Микитенчуку, який пережив російський полон та інфаркт.

Військовий із Житомирської області долучився до лав ЗСУ у 2022 році. Восени 2023 року він потрапив у полон, де переніс інфаркт. Після повернення в Україну медики встановили, що серце чоловіка функціонувало лише на 10%. Його стан був критичним, тому протягом понад місяця життя підтримував апарат ЕКМО, який тимчасово виконує функції серця і легень. Рятівною стала трансплантація. Донором став 43-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Операцію провели напередодні 45-річчя військового.

За словами родини, шлях до одужання був надзвичайно складним. Дружина Тетяна Микитенчук зазначила, що її чоловік пройшов через полон, важкі фізичні випробування та складну операцію, але зміг вистояти. Свій день народження він уже зустрів разом із родиною — дружиною та дітьми. Наразі військовий проходить реабілітацію та поступово повертається до звичного життя.

