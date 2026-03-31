Разыскивается целая семья: что они натворили

Константиновская окружная прокуратура заочно сообщила о подозрении супругам из Авдеевки, которые были объявлены в розыск из-за участия в пропагандистском сюжете и поддержки оккупации города.

Семья из Авдеевки поддерживает оккупацию России

По данным следствия, в феврале 2024 года 53-летний супруг и его 51-летняя супруга добровольно согласились на интервью для одного из пророссийских телеграмм-каналов. Съемка прошла в пункте временного размещения в оккупированном Донецке.

Во время разговора они публично выражали поддержку оккупации Авдеевки.

Раньше историю этой семьи озвучивал народный депутат Муса Магомедов. По его словам, вместе с супругами в городе проживала их шестилетняя внучка, умершая из-за сердечного приступа.

В настоящее время супруги находятся в розыске, а правоохранители продолжают следственные действия.

