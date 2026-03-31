Історія, яка вражає: пересадка серця військовому

У Києві лікарі провели складну операцію з трансплантації серця українському військовому Юрію Микитенчуку, який пережив російський полон та інфаркт.

Пересадка серця військовому

Військовий із Житомирської області долучився до лав ЗСУ у 2022 році. Восени 2023 року він потрапив у полон, де переніс інфаркт.

Після повернення в Україну медики встановили, що серце чоловіка функціонувало лише на 10%. Його стан був критичним, тому протягом понад місяця життя підтримував апарат ЕКМО, який тимчасово виконує функції серця і легень.

Рятівною стала трансплантація. Донором став 43-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Операцію провели напередодні 45-річчя військового.

За словами родини, шлях до одужання був надзвичайно складним. Дружина Тетяна Микитенчук зазначила, що її чоловік пройшов через полон, важкі фізичні випробування та складну операцію, але зміг вистояти.

Свій день народження він уже зустрів разом із родиною — дружиною та дітьми. Наразі військовий проходить реабілітацію та поступово повертається до звичного життя.

