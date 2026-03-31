Поражающая история: пересадка сердца военному

Ткачова Марія
В Киеве врачи провели сложную операцию по трансплантации сердца украинскому военному Юрию Микитенчуку, пережившему российский плен и инфаркт.
Пересадка сердца военному
Военный из Житомирской области присоединился к рядам ВСУ в 2022 году. Осенью 2023 г. он попал в плен, где перенес инфаркт.
После возвращения в Украину медики установили, что сердце мужчины функционировало всего на 10%. Его состояние было критическим, поэтому в течение более месяца жизни поддерживал аппарат ЭКМО, временно выполняющий функции сердца и легких.
Спасительной стала трансплантация. Донором стал 43-летний мужчина, скончавшийся в результате инсульта. Операцию провели в канун 45-летия военного.
По словам семьи, путь к выздоровлению был очень сложным. Жена Татьяна Микитенчук отметила, что ее муж прошел через плен, тяжелые физические испытания и сложную операцию, но смог выстоять.
Свой день рождения он уже встретил вместе с семьей – женой и детьми. Военный проходит реабилитацию и постепенно возвращается к привычной жизни.