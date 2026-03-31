В Киеве врачи провели сложную операцию по трансплантации сердца украинскому военному Юрию Микитенчуку, пережившему российский плен и инфаркт.

Пересадка сердца военному

Военный из Житомирской области присоединился к рядам ВСУ в 2022 году. Осенью 2023 г. он попал в плен, где перенес инфаркт.

После возвращения в Украину медики установили, что сердце мужчины функционировало всего на 10%. Его состояние было критическим, поэтому в течение более месяца жизни поддерживал аппарат ЭКМО, временно выполняющий функции сердца и легких.

Спасительной стала трансплантация. Донором стал 43-летний мужчина, скончавшийся в результате инсульта. Операцию провели в канун 45-летия военного.

По словам семьи, путь к выздоровлению был очень сложным. Жена Татьяна Микитенчук отметила, что ее муж прошел через плен, тяжелые физические испытания и сложную операцию, но смог выстоять.

Свой день рождения он уже встретил вместе с семьей – женой и детьми. Военный проходит реабилитацию и постепенно возвращается к привычной жизни.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский Z-блогер Филатов резко раскритиковал командование армии РФ, заявив о системных проблемах в управлении и отсутствии качественных изменений за годы войны.

По его словам, в начале полномасштабных боевых действий в армию заходили молодые, мотивированные военные с хорошей физической подготовкой, но без боевого опыта. При этом руководство, как он отмечает, оказалось не готово к современной войне. Филатов утверждает, что за несколько лет войны часть выживших военных из низших звеньев смогли занять командные должности на уровне батальонов. В то же время высшее руководство, по его оценке, не претерпело существенных изменений, несмотря на потери личного состава.

