«Розповім те, про що прийнято мовчати»: Сергій Флеш попередив про витоки

Російські війська постійно намагаються виявити українські виробництва, щоб атакувати їх ракетами та ударними дронами. Частину таких об’єктів вдається врятувати завдяки роботі розвідки, однак деякі все ж стають цілями ударів.

Сергій Флеш про витоки інформації до рук російських служб

Про це повідомив військовий та фахівець у сфері зв’язку Сергій Флеш, звернувши увагу на проблему витоку інформації та недотримання базових заходів безпеки.

За його словами, інколи під удар потрапляють великі цивільні промислові території, де гинуть люди, лише через один невеликий орендований ангар, у якому могли помітити безпілотники. Це створює ризики не лише для військових об’єктів, а й для цивільної інфраструктури.

Флеш наголосив, що агентура противника постійно працює, а витоки найчастіше виникають через сторонніх осіб на виробництвах або через фіксацію логістики місцевими жителями. Також він підкреслив важливість того, щоб поблизу таких об’єктів не було військової техніки, яка може привертати увагу.

Водночас сотні підприємств дотримуються правил безпеки та працюють роками без інцидентів. Натомість недбалість і зайва публічність можуть мати критичні наслідки.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнська воєнна розвідка перехопила розмову російських військових, яка свідчить про серйозні проблеми з координацією та управлінням на позиціях окупантів.

У перехопленому діалозі один із військовослужбовців повідомляє, що ліквідував невідомого, який наблизився до його позиції. Згодом з’ясувалося, що це був його ж товариш по службі. За словами окупанта, людина підійшла без попередження та не подала жодних сигналів, після чого була застрелена. Інші учасники розмови намагаються з’ясувати обставини, зокрема питають про позивний і походження загиблого. Водночас з діалогу випливає, що причиною інциденту могла стати самовільна зміна позиції військовим без погодження з іншими підрозділами.

