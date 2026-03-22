Война с Россией «Расскажу то, о чем принято молчать»: Сергей Флеш предупредил об утечке
«Расскажу то, о чем принято молчать»: Сергей Флеш предупредил об утечке

Враг системно ищет украинские производства, чтобы наносить по ним удары, и иногда находит их из-за истоков информации

22 марта 2026, 17:54
Ткачова Марія

Российские войска постоянно пытаются выявить украинские производства, чтобы атаковать их ракетами и ударными дронами. Часть таких объектов удается спасти благодаря работе разведки, однако некоторые становятся целями ударов.

Сергей Флеш об утечке информации в руках российских служб

Об этом сообщил военный и специалист в сфере связи Сергей Флеш, обратив внимание на проблему утечки информации и несоблюдение базовых мер безопасности.

По его словам, иногда под удар попадают крупные гражданские промышленные территории, где погибают люди, только через один небольшой арендованный ангар, в котором могли заметить беспилотники. Это создает риски не только военных объектов, но и гражданской инфраструктуры.

Флэш подчеркнул, что агентура противника постоянно работает, а истоки чаще всего возникают из-за посторонних лиц на производствах или из-за фиксации логистики местными жителями. Также он подчеркнул важность того, чтобы вблизи таких объектов не было военной техники, которая может привлекать внимание.

В то же время, сотни предприятий соблюдают правила безопасности и работают годами без инцидентов. Небрежность и излишняя публичность могут иметь критические последствия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у странская военная разведка перехватила разговор российских военных, свидетельствующий о серьезных проблемах с координацией и управлением на позициях оккупантов.
В перехваченном диалоге один из военнослужащих сообщает, что ликвидировал приблизившегося к его позиции неизвестного. Впоследствии выяснилось, что это был его сослуживец. По словам оккупанта, человек подошел без предупреждения и не подал никаких сигналов, после чего был застрелен. Другие участники разговора пытаются выяснить обстоятельства, в частности спрашивают о позывном и происхождении погибшего. В то же время из диалога следует, что причиной инцидента могло стать самовольное изменение позиции военным без согласования с другими подразделениями.



Источник: https://t.me/serhii_flash/7163
