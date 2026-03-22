«Расскажу то, о чем принято молчать»: Сергей Флеш предупредил об утечке

Ткачова Марія
Российские войска постоянно пытаются выявить украинские производства, чтобы атаковать их ракетами и ударными дронами. Часть таких объектов удается спасти благодаря работе разведки, однако некоторые становятся целями ударов.
Сергей Флеш об утечке информации в руках российских служб
Об этом сообщил военный и специалист в сфере связи Сергей Флеш, обратив внимание на проблему утечки информации и несоблюдение базовых мер безопасности.
По его словам, иногда под удар попадают крупные гражданские промышленные территории, где погибают люди, только через один небольшой арендованный ангар, в котором могли заметить беспилотники. Это создает риски не только военных объектов, но и гражданской инфраструктуры.
Флэш подчеркнул, что агентура противника постоянно работает, а истоки чаще всего возникают из-за посторонних лиц на производствах или из-за фиксации логистики местными жителями. Также он подчеркнул важность того, чтобы вблизи таких объектов не было военной техники, которая может привлекать внимание.
В то же время, сотни предприятий соблюдают правила безопасности и работают годами без инцидентов. Небрежность и излишняя публичность могут иметь критические последствия.