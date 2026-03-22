Хаос на позиціях РФ: стріляють у власних солдатів
Хаос на позиціях РФ: стріляють у власних солдатів

Російські військові через хаос і відсутність координації почали ліквідовувати власних бійців

22 березня 2026, 16:38
Ткачова Марія

Українська воєнна розвідка перехопила розмову російських військових, яка свідчить про серйозні проблеми з координацією та управлінням на позиціях окупантів.

Хаос на позиціях РФ: стріляють у власних солдатів

Росіяни на фронті вбивають своїх

У перехопленому діалозі один із військовослужбовців повідомляє, що ліквідував невідомого, який наблизився до його позиції. Згодом з’ясувалося, що це був його ж товариш по службі.

За словами окупанта, людина підійшла без попередження та не подала жодних сигналів, після чого була застрелена.

Інші учасники розмови намагаються з’ясувати обставини, зокрема питають про позивний і походження загиблого. Водночас з діалогу випливає, що причиною інциденту могла стати самовільна зміна позиції військовим без погодження з іншими підрозділами.

У Головному управлінні розвідки зазначають, що подібні випадки є наслідком відсутності належного зв’язку, координації та загального безладу в російських військах.

Через це будь-який рух на позиціях, особливо в темний час доби, сприймається як загроза, що призводить до випадків так званого "дружнього вогню".

Аналітики відзначають, що подібні інциденти свідчать про низький рівень взаємодії між підрозділами та високий рівень напруги серед особового складу противника.

У ГУР МО України наголошують, що російські військові опиняються під загрозою не лише з боку українських сил, а й через власні внутрішні проблеми.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російському інформаційному просторі дедалі частіше з’являються публікації, які свідчать про зростання критики війни проти України навіть серед так званих Z-каналів.



Джерело: https://t.me/DIUkraine/8059
