Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Украинская военная разведка перехватила разговор российских военных, свидетельствующий о серьезных проблемах с координацией и управлением на позициях оккупантов.
Россияне на фронте убивают своих
В перехваченном диалоге один из военнослужащих сообщает, что ликвидировал приблизившегося к его позиции неизвестного. Впоследствии выяснилось, что это был его сослуживец.
По словам оккупанта, человек подошел без предупреждения и не подал никаких сигналов, после чего был застрелен.
Другие участники разговора пытаются выяснить обстоятельства, в частности спрашивают о позывном и происхождении погибшего. В то же время из диалога следует, что причиной инцидента могло стать самовольное изменение позиции военным без согласования с другими подразделениями.
В Главном управлении разведки отмечают, что подобные случаи являются следствием отсутствия должной связи, координации и всеобщего беспорядка в российских войсках.
Поэтому любое движение на позициях, особенно в темное время суток, воспринимается как угроза, приводящая к случаям так называемого "дружественного огня".
Аналитики отмечают, что подобные инциденты свидетельствуют о низком уровне взаимодействия между подразделениями и высоком уровне напряжения среди личного состава противника.
В ГУР МО Украины отмечают, что российские военные оказываются под угрозой не только со стороны украинских сил, но и из-за собственных внутренних проблем.