Война с Россией Хаос на позициях РФ: стреляют в собственных солдат
НОВОСТИ

Хаос на позициях РФ: стреляют в собственных солдат

Российские военные из-за хаоса и отсутствия координации начали ликвидировать собственных бойцов

22 марта 2026, 16:38
Ткачова Марія

Украинская военная разведка перехватила разговор российских военных, свидетельствующий о серьезных проблемах с координацией и управлением на позициях оккупантов.

Россияне на фронте убивают своих

В перехваченном диалоге один из военнослужащих сообщает, что ликвидировал приблизившегося к его позиции неизвестного. Впоследствии выяснилось, что это был его сослуживец.

По словам оккупанта, человек подошел без предупреждения и не подал никаких сигналов, после чего был застрелен.

Другие участники разговора пытаются выяснить обстоятельства, в частности спрашивают о позывном и происхождении погибшего. В то же время из диалога следует, что причиной инцидента могло стать самовольное изменение позиции военным без согласования с другими подразделениями.

В Главном управлении разведки отмечают, что подобные случаи являются следствием отсутствия должной связи, координации и всеобщего беспорядка в российских войсках.

Поэтому любое движение на позициях, особенно в темное время суток, воспринимается как угроза, приводящая к случаям так называемого "дружественного огня".

Аналитики отмечают, что подобные инциденты свидетельствуют о низком уровне взаимодействия между подразделениями и высоком уровне напряжения среди личного состава противника.

В ГУР МО Украины отмечают, что российские военные оказываются под угрозой не только со стороны украинских сил, но и из-за собственных внутренних проблем.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российском информационном пространстве все чаще появляются публикации, свидетельствующие о росте критики войны против Украины даже среди так называемых Z-каналов.



Источник: https://t.me/DIUkraine/8059
