logo_ukra

BTC/USD

67510

ETH/USD

2057.05

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Розпочався новий етап війни: березень став «чорним» для російської армії
commentss НОВИНИ Всі новини

Розпочався новий етап війни: березень став «чорним» для російської армії

Українські військові фіксують зростання втрат армії РФ у березні — ключову роль у цьому відіграють безпілотники

30 березня 2026, 00:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У березні 2026 року українські військові зафіксували помітне зростання втрат серед російських окупаційних сил. Про це повідомив військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Алекс".

Рекордні втрати російської армії

За його словами, показники ліквідації противника зросли на більшості напрямків, особливо у порівнянні з січнем і лютим, коли погодні умови суттєво обмежували ефективність застосування безпілотників.

Наразі ситуація змінилася — покращення погоди дозволило активніше використовувати БпЛА, що безпосередньо вплинуло на результати бойової роботи.

Військовий зазначає, що у березні показники втрат противника можуть перевищити навіть грудень 2025 року, який раніше вважався одним із найбільш результативних періодів.

Окремо він наголосив, що офіційно озвучені цифри втрат враховують лише ті випадки, які підтверджені об’єктивним контролем — відеофіксацією або іншими засобами спостереження.

Водночас реальні втрати противника можуть бути вищими, оскільки не всі ураження вдається зафіксувати.

За словами військового, нарощування сил і засобів триває, що може призвести до подальшого зростання ефективності дій українських підрозділів на фронті.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Сумській області під час російського обстрілу загинула 20-річна Дар’я Сергієнко, яка врятувала життя своїй молодшій сестрі.          
Трагедія сталася 28 березня в селі Очкине Зноб-Новгородської громади. Російські війська обстріляли житловий сектор, один зі снарядів влучив у приватний будинок. Під час удару дівчина закрила собою шестирічну сестру Євгенію. Унаслідок цього вона загинула на місці. Дитина отримала важкі поранення і була госпіталізована у надважкому стані. Лікарі вже провели операцію та продовжують боротьбу за її життя, консультуючись із фахівцями Охматдит.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/officer_33/6792
Теги:

Новини

Всі новини