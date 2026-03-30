Розпочався новий етап війни: березень став «чорним» для російської армії

У березні 2026 року українські військові зафіксували помітне зростання втрат серед російських окупаційних сил. Про це повідомив військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Алекс".

Рекордні втрати російської армії

За його словами, показники ліквідації противника зросли на більшості напрямків, особливо у порівнянні з січнем і лютим, коли погодні умови суттєво обмежували ефективність застосування безпілотників.

Наразі ситуація змінилася — покращення погоди дозволило активніше використовувати БпЛА, що безпосередньо вплинуло на результати бойової роботи.

Військовий зазначає, що у березні показники втрат противника можуть перевищити навіть грудень 2025 року, який раніше вважався одним із найбільш результативних періодів.

Окремо він наголосив, що офіційно озвучені цифри втрат враховують лише ті випадки, які підтверджені об’єктивним контролем — відеофіксацією або іншими засобами спостереження.

Водночас реальні втрати противника можуть бути вищими, оскільки не всі ураження вдається зафіксувати.

За словами військового, нарощування сил і засобів триває, що може призвести до подальшого зростання ефективності дій українських підрозділів на фронті.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Сумській області під час російського обстрілу загинула 20-річна Дар’я Сергієнко, яка врятувала життя своїй молодшій сестрі.

Трагедія сталася 28 березня в селі Очкине Зноб-Новгородської громади. Російські війська обстріляли житловий сектор, один зі снарядів влучив у приватний будинок. Під час удару дівчина закрила собою шестирічну сестру Євгенію. Унаслідок цього вона загинула на місці. Дитина отримала важкі поранення і була госпіталізована у надважкому стані. Лікарі вже провели операцію та продовжують боротьбу за її життя, консультуючись із фахівцями Охматдит.

