Ціна порятунку: під час жахливого російського обстрілу прикрила собою молодшу сестру

У Сумській області під час російського обстрілу загинула 20-річна Дар’я Сергієнко, яка врятувала життя своїй молодшій сестрі.

Прикрила собою молодшу сестру та загинула

Трагедія сталася 28 березня в селі Очкине Зноб-Новгородської громади. Російські війська обстріляли житловий сектор, один зі снарядів влучив у приватний будинок.

Під час удару дівчина закрила собою шестирічну сестру Євгенію. Унаслідок цього вона загинула на місці.

Дитина отримала важкі поранення і була госпіталізована у надважкому стані. Лікарі вже провели операцію та продовжують боротьбу за її життя, консультуючись із фахівцями Охматдит.

Також поранення дістали батьки дівчат.

Відомо, що Дар’я була випускницею медичного коледжу за спеціальністю "Фармація".

Ця історія стала ще одним свідченням того, як російські обстріли забирають життя мирних жителів, а також прикладом самопожертви, яка врятувала дитину.

