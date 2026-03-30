Цена спасения: во время ужасных российских обстрелов прикрыла собой младшую сестру

В Сумской области во время российских обстрелов погибла 20-летняя Дарья Сергиенко, спасшая жизнь своей младшей сестре.

Прикрыла младшую сестру и погибла

Трагедия произошла 28 марта в селе Очкино Зноб-Новгородской общины. Российские войска обстреляли жилищный сектор, один из снарядов попал в частный дом.

При ударе девушка закрыла собой шестилетнюю сестру Евгению. В результате она погибла на месте.

Ребенок получил тяжелые ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи уже провели операцию и продолжают борьбу за ее жизнь, консультируясь со специалистами Охматдета .

Также ранения получили родители девушек.

Известно, что Дарья была выпускницей медицинского колледжа по специальности "Фармация".

Эта история стала еще одним свидетельством того, как российские обстрелы уносят жизни мирных жителей, а также примером самопожертвования, спасшего ребенка.

