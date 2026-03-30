Начался новый этап войны: март стал «черным» для русской армии

В марте 2026 года украинские военные зафиксировали заметный рост потерь среди российских оккупационных сил. Об этом сообщил военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Алексом".

Рекордные потери русской армии

По его словам, показатели ликвидации противника выросли на большинстве направлений, особенно по сравнению с январем и февралем, когда погодные условия существенно ограничивали эффективность применения беспилотников.

Пока ситуация изменилась — улучшение погоды позволило активнее использовать БпЛА, что непосредственно повлияло на результаты боевой работы.

Военный отмечает, что в марте показатели потерь противника могут превысить даже декабрь 2025 года, ранее считавшийся одним из наиболее результативных периодов.

Отдельно он подчеркнул, что официально озвученные цифры потерь учитывают только те случаи, которые подтверждены объективным контролем – видеофиксацией или другими средствами наблюдения.

В то же время, реальные потери противника могут быть выше, поскольку не все поражения удается зафиксировать.

По словам военного, наращивание сил и средств продолжается, что может привести к дальнейшему росту эффективности действий украинских подразделений на фронте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Сумской области во время российских обстрелов погибла 20-летняя Дарья Сергиенко, спасшая жизнь своей младшей сестре.

Трагедия произошла 28 марта в селе Очкино Зноб-Новгородской общины. Российские войска обстреляли жилищный сектор, один из снарядов попал в частный дом. При ударе девушка закрыла собой шестилетнюю сестру Евгению. В результате она погибла на месте. Ребенок получил тяжелые ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи уже провели операцию и продолжают борьбу за ее жизнь, консультируясь со специалистами Охматдета.

