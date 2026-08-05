Розпочався фінал битви за Донбас: на Заході назвали місто, яке росіяни будуть стирати з землі

Російські війська дедалі ближче підходять до найбільших міст, які залишаються під контролем України на Донеччині. Саме битва за Краматорськ і Слов'янськ може визначити подальший перебіг війни, пише військовий оглядач Альфред Хаккенсбергер у матеріалі для WELT.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, особливо критичною залишається ситуація навколо Костянтинівки, де вже кілька місяців тривають надзвичайно інтенсивні бої. Російська армія активно використовує тактику інфільтрації – невеликі групи військових проникають у міську забудову, через що значна частина населеного пункту фактично перетворилася на "сіру зону".

Паралельно під постійними ударами перебуває Дружківка, розташована лише за десять кілометрів від лінії боїв. Водночас Краматорськ і Слов'янськ залишаються ключовими центрами українського Донбасу, хоча їхнє населення від початку повномасштабної війни скоротилося більш ніж удвічі.

Хаккенсбергер зазначає, що Кремль поставив завдання повністю окупувати Донецьку область до кінця року. Однак реалізація цього плану виглядає малоймовірною через повільні темпи просування російської армії та величезні втрати в живій силі й техніці.

Водночас ситуація залишається небезпечною. Якщо рік тому російські підрозділи перебували приблизно за 30 кілометрів від Краматорська, то нині ця відстань скоротилася майже вдвічі. Заступник командира 93-ї бригади Антон Самарін наголошує, що боротьба з інфільтраційними групами можлива, якщо оперативно залучати спеціальні підрозділи для зачистки.

Оглядач вважає, що саме стримування російського наступу на Донбасі стане головним випробуванням для нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Попри це, навіть нинішні темпи наступу РФ свідчать, що захопити всю Донеччину до кінця року Кремлю буде надзвичайно складно.

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