logo_ukra

BTC/USD

64115

ETH/USD

1865.59

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Розпочався фінал битви за Донбас: на Заході назвали місто, яке росіяни будуть стирати з землі
commentss НОВИНИ Всі новини

Розпочався фінал битви за Донбас: на Заході назвали місто, яке росіяни будуть стирати з землі

Росія змінює тактику, скорочує дистанцію до головних міст Донеччини, але виконати наказ Путіна досі не може

5 серпня 2026, 07:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські війська дедалі ближче підходять до найбільших міст, які залишаються під контролем України на Донеччині. Саме битва за Краматорськ і Слов'янськ може визначити подальший перебіг війни, пише військовий оглядач Альфред Хаккенсбергер у матеріалі для WELT.

Розпочався фінал битви за Донбас: на Заході назвали місто, яке росіяни будуть стирати з землі

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, особливо критичною залишається ситуація навколо Костянтинівки, де вже кілька місяців тривають надзвичайно інтенсивні бої. Російська армія активно використовує тактику інфільтрації – невеликі групи військових проникають у міську забудову, через що значна частина населеного пункту фактично перетворилася на "сіру зону".

Паралельно під постійними ударами перебуває Дружківка, розташована лише за десять кілометрів від лінії боїв. Водночас Краматорськ і Слов'янськ залишаються ключовими центрами українського Донбасу, хоча їхнє населення від початку повномасштабної війни скоротилося більш ніж удвічі.

Хаккенсбергер зазначає, що Кремль поставив завдання повністю окупувати Донецьку область до кінця року. Однак реалізація цього плану виглядає малоймовірною через повільні темпи просування російської армії та величезні втрати в живій силі й техніці.

Водночас ситуація залишається небезпечною. Якщо рік тому російські підрозділи перебували приблизно за 30 кілометрів від Краматорська, то нині ця відстань скоротилася майже вдвічі. Заступник командира 93-ї бригади Антон Самарін наголошує, що боротьба з інфільтраційними групами можлива, якщо оперативно залучати спеціальні підрозділи для зачистки.

Оглядач вважає, що саме стримування російського наступу на Донбасі стане головним випробуванням для нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Попри це, навіть нинішні темпи наступу РФ свідчать, що захопити всю Донеччину до кінця року Кремлю буде надзвичайно складно.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чи впаде Костянтинівка: тривожний прогноз на серпень.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.welt.de/politik/ausland/plus6a6b65e995262dd16278620b/ukraine-schlacht-um-kramatorsk-wo-putin-den-krieg-entscheiden-will.html
Теги:

Новини

Всі новини