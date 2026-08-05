Начался финал битвы за Донбасс: на Западе назвали город, который россияне будут стирать с земли

Российские войска все ближе подходят к крупнейшим городам, которые остаются под контролем Украины в Донецкой области. Именно битва за Краматорск и Славянск может определить дальнейшее течение войны, пишет военный обозреватель Альфред Хаккенсбергер в материале для WELT.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, особенно критической остается ситуация вокруг Константиновки, где уже несколько месяцев продолжаются чрезвычайно интенсивные бои. Российская армия активно использует тактику инфильтрации – небольшие группы военных проникают в городскую застройку, из-за чего значительная часть населенного пункта фактически превратилась в "серую зону".

Параллельно под постоянными ударами находится Дружковка, расположенная всего в десяти километрах от линии боев. В то же время Краматорск и Славянск остаются ключевыми центрами украинского Донбасса, хотя их население с начала полномасштабной войны сократилось более чем вдвое.

Хаккенсбергер отмечает, что Кремль поставил задачу полностью оккупировать Донецкую область до конца года. Однако реализация этого плана выглядит маловероятной из-за медленных темпов продвижения российской армии и огромных потерь в живой силе и технике.

В то же время, ситуация остается опасной. Если год назад российские подразделения находились примерно в 30 километрах от Краматорска, то сейчас это расстояние сократилось почти вдвое. Заместитель командира 93-й бригады Антон Самарин отмечает, что борьба с инфильтрационными группами возможна, если оперативно привлекать специальные подразделения по зачистке.

Обозреватель считает, что самое сдерживание российского наступления на Донбассе станет главным испытанием для нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Несмотря на это, даже нынешние темпы наступления РФ свидетельствуют, что захватить всю Донбасс до конца года Кремлю будет очень сложно.

Также издание "Комментарии" сообщало – падет ли Константиновка: тревожный прогноз на август.



