Розпочалося те, чого всі боялися: Кремль вже пішов на крайні заходи, і це змінить все

У Росії з 20 березня розпочалась прихована мобілізація. Підприємствам “спускають” рознарядку на кількість мобілізованих.

Політолог, військовий ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що поки така інформація у відкритому доступі є лише по Рязанській області.

“Не виключено, до речі, що це все поки що як експеримент саме в одному регіоні. Вийде робоча схема? Поширять на інші. Чи будуть проколи з якихось моментів? Розповсюдять уже виправлений сценарій. Цілком провалиться? Шукатимуть інші варіанти”, — розповів військовий ЗСУ.

За його словами, Росія змушена шукати нові джерела мобілізаційних ресурсів.

“Наразі російське Міноборони активно затикає дірки втрат за рахунок власних ресурсів. Тобто “умовляють” солдатів термінової служби піти на контракт. А по факту — тиснуть, залякують, спокушають”, — розповів Сазонов.

За його словами, іноді йдуть шляхом відвертого обману — пропонують підписати рапорт про переведення на іншу посаду. А переведення автоматично означає контракт.

“Юридично схема кульгає, але кого це в російській армії бентежить. Насправді дуже гарний для них сценарій. Нові контрактники молоді, порівняно здорові, вже у формі і хоч чогось навчені. Але необхідної кількості все одно не набирають”, — пояснив захисник України.

Щоб набрати необхідну кількість мобілізованих, на підприємства відправляють рознарядку для служби в армії виділити певну кількість людей.

“Кого не шкода. Раніше пану такий папір приходив, зараз директору підприємства. Розпорядження підписав губернатор Рязанської області Павло Малков. Так, для підприємств з чисельністю від 150 до 300 співробітників встановлено норму у 2 кандидати, від 300 до 500 – 3 кандидати, понад 500 співробітників – 5 кандидатів. Один відсоток загальної кількості. Небагато. Тому я вважаю, що це експериментальне рішення. Щоб не викликати особливого резонансу”, — зауважив Сазонов.

Контроль за виконанням, що є важливим, підкреслив воїн ЗСУ, здійснює сам губернатор.

“Що вкотре наголошує на важливості цього питання. Насправді шукати сьогодні людей за місцем проживання — складно. Прописаний в одному місці, живеш та працюєш в іншому. Двері можеш не відчинити, вдаючи, що вдома нікого немає. А ось за місцем роботи – куди ти подінешся. Плюс, можна віддати когось не шкода. Або якщо немає зайвих людей, найняти спеціально для такої справи додаткових. Це вже не військкомату шукати контрактників, а підприємству. Не найдурніший проєкт, до речі”, — підсумував він.

