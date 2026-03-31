Началось то, чего все боялись: Кремль уже пошел на крайние меры, и это изменит все

В России с 20 марта началась скрытая мобилизация. Предприятиям "спускают" разнарядку на количество мобилизованных.

Политолог, военный ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что пока такая информация в открытом доступе только по Рязанской области.

"Не исключено, кстати, что это все пока как эксперимент именно в одном регионе. Выйдет рабочая схема? Распространятся на другие. Будут ли проколы с каких-то моментов? Распространят уже исправленный сценарий. Полностью провалится? Будут искать другие варианты", — рассказал военный ВСУ.

По его словам, Россия вынуждена искать новые источники мобилизационных ресурсов.

"Сейчас российское Минобороны активно затыкает дыры потерь за счет собственных ресурсов. То есть "уговаривают" солдат срочной службы пойти на контракт. А по факту — давят, запугивают, соблазняют", — рассказал Сазонов.

По его словам, иногда идут по пути откровенного обмана — предлагают подписать рапорт о переводе на другую должность. А перевод автоматически означает контракт.

"Юридически схема хромает, но кого это в российской армии смущает. На самом деле очень хороший для них сценарий. Новые контрактники молодые, сравнительно здоровые, уже в форме и хоть чему-то обучены. Но необходимое количество все равно не набирают", — пояснил защитник Украины.

Чтобы набрать необходимое количество мобилизованных, на предприятия отправляют разнарядку для службы в армии выделить определенное количество людей.

"Кого не жалко. Раньше господину такая бумага приходила, сейчас директору предприятия. Распоряжение подписал губернатор Рязанской области Павел Малков. Так, для предприятий с численностью от 150 до 300 сотрудников установлена ​​норма в 2 кандидата, от 300 до 500 – 3 кандидата, более 500 сотрудников – 5 кандидатов. Один процент от общего количества. Немного. Потому я считаю, что это экспериментальное решение. Чтобы не вызвать особого резонанса”, – заметил Сазонов.

Контроль за исполнением, что важно, подчеркнул воин ВСУ, осуществляет сам губернатор.

"Что в очередной раз подчеркивает важность этого вопроса. На самом деле искать сегодня людей по месту жительства — сложно. Прописанный в одном месте, живешь и работаешь в другом. Дверь можешь не открыть, делая вид, что дома никого нет. А вот по месту работы — куда ты денешься. Плюс, можно отдать кого-то не жалко. Или если нет лишних людей, нанять специально для такого дела дополнительных. Это уже не военкомат искать контрактников, а предприятию. Не самый глупый проект, кстати", — подытожил он.

