Головне управління розвідки оприлюднило нове перехоплення, яке демонструє реальний стан російських підрозділів на передовій. У розмові мати російського військового переказує подрузі те, що бачить її син на позиціях під час так званих "м’ясних штурмів".

Шалені втрати армії рф у війні проти України

За її словами, окопи та траншеї перетворилися на місця масової загибелі окупантів: повсюди лежать розірвані тіла, окремі кінцівки та голови. Жінка описує сцену як "свалку", де ніби хтось "вивалив усе з самоскида", а також згадує про голову з відкритими очима, від якої "можна збожеволіти".

Такі перехоплення вкотре підтверджують: російське командування бездумно кидає своїх солдатів у лобові атаки, не рахуючи втрат. Результатом стають криваві хаотичні бої, у яких окупанти гинуть сотнями, а їхні позиції перетворюються на місця масового знищення живої сили.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російський суд оголосив вирок українському військовополоненому Валерію Єремєєву, бійцю полку "Азов" і оборонцю Маріуполя. Йому призначили 22 роки ув’язнення за нібито "розстріл мирного жителя", хоча звинувачення не підтверджені жодними незалежними доказами.

Маріупольська міська рада повідомила, що процес проходив у повній ізоляції: без доступу незалежних адвокатів, без журналістів, без об’єктивної експертизи чи можливості для повноцінного захисту. Суд, за словами міськради, фактично дублював кремлівські пропагандистські тези, включно з заявами про те, що український військовий "діяв за планом київського режиму".

