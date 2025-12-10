logo_ukra

BTC/USD

90624

ETH/USD

3198.47

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Розмова, від якої холоне кров: що розповіла мати окупанта
commentss НОВИНИ Всі новини

Розмова, від якої холоне кров: що розповіла мати окупанта

ГУР перехопило розмову, у якій родичка російського окупанта описує масштаби втрат армії РФ у м’ясних штурмах — картина, що перетворює позиції росіян на справжню бійню

10 грудня 2025, 21:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Головне управління розвідки оприлюднило нове перехоплення, яке демонструє реальний стан російських підрозділів на передовій. У розмові мати російського військового переказує подрузі те, що бачить її син на позиціях під час так званих "м’ясних штурмів".              

Розмова, від якої холоне кров: що розповіла мати окупанта

Шалені втрати армії рф у війні проти України

За її словами, окопи та траншеї перетворилися на місця масової загибелі окупантів: повсюди лежать розірвані тіла, окремі кінцівки та голови. Жінка описує сцену як "свалку", де ніби хтось "вивалив усе з самоскида", а також згадує про голову з відкритими очима, від якої "можна збожеволіти".

Такі перехоплення вкотре підтверджують: російське командування бездумно кидає своїх солдатів у лобові атаки, не рахуючи втрат. Результатом стають криваві хаотичні бої, у яких окупанти гинуть сотнями, а їхні позиції перетворюються на місця масового знищення живої сили.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російський суд оголосив вирок українському військовополоненому Валерію Єремєєву, бійцю полку "Азов" і оборонцю Маріуполя. Йому призначили 22 роки ув’язнення за нібито "розстріл мирного жителя", хоча звинувачення не підтверджені жодними незалежними доказами.

Маріупольська міська рада повідомила, що процес проходив у повній ізоляції: без доступу незалежних адвокатів, без журналістів, без об’єктивної експертизи чи можливості для повноцінного захисту. Суд, за словами міськради, фактично дублював кремлівські пропагандистські тези, включно з заявами про те, що український військовий "діяв за планом київського режиму".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DIUkraine/7482
Теги:

Новини

Всі новини