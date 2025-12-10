logo

Разговор, от которого стынет кровь: что рассказала мать оккупанта
Разговор, от которого стынет кровь: что рассказала мать оккупанта

ГУР перехватило разговор, в котором родственница российского оккупанта описывает масштабы потерь армии РФ в мясных штурмах — картина, превращающая позиции россиян в настоящую бойню

10 декабря 2025, 21:40
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Главное управление разведки обнародовало новый перехват, демонстрирующий реальное состояние российских подразделений на передовой. В разговоре мать русского военного пересказывает подруге то, что видит ее сын на позициях во время так называемых "мясных штурмов".

Безумные потери армии рф в войне против Украины

По ее словам, окопы и траншеи превратились в места массовой гибели окупантов: повсюду лежат разорванные тела, отдельные конечности и головы. Женщина описывает сцену как "свалку", где будто кто-то "вывалил все из самосвала", а также вспоминает о голове с открытыми глазами, от которой "можно сойти с ума".

Такие перехваты еще раз подтверждают: российское командование бездумно бросает своих солдат в лобовые атаки, кроме потерь. Результатом становятся кровавые хаотические бои, в которых оккупанты погибают сотнями, а их позиции превращаются в места массового уничтожения живой силы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российский суд объявил приговор украинскому военнопленному Валерию Еремееву, бойцу полка "Азов" и защитнику Мариуполя. Ему назначили 22 года заключения за якобы "расстрел мирного жителя", хотя обвинения не подтверждены никакими независимыми доказательствами.

Мариупольский городской совет сообщил, что процесс проходил в полной изоляции: без доступа к независимым адвокатам, без журналистов, без объективной экспертизы или возможности для полноценной защиты. Суд, по словам горсовета, фактически дублировал кремлевские пропагандистские тезисы, включая заявления о том, что украинский военный "действовал по плану киевского режима".



Источник: https://t.me/DIUkraine/7482
