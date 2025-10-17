logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Розмова Трампа та Путіна: що стало шоком для Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

Розмова Трампа та Путіна: що стало шоком для Зеленського

За інформацією Axios, Зеленський був здивований розмовою Трампа з Путіним та анонсом зустрічі в Угорщині.

17 жовтня 2025, 07:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп провів учора телефонну розмову із главою Кремля Володимиром Путіним, після чого анонсував із ним зустріч в Угорщині. Однак президент України Володимир Зеленський був здивований. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Axios".

Розмова Трампа та Путіна: що стало шоком для Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

У матеріалі йдеться, що Володимир Зеленський, який прибув до Вашингтона в четвер вдень, останніми днями був дуже оптимістичний щодо своєї запланованої зустрічі з Трампом, а також його готовності поставити Україні далекобійні ракети "Томагавк".

Однак невдовзі після того, як Зеленський приземлився на авіабазі Ендрюс, "український президент та його команда були здивовані, побачивши заяву Трампа про те, що він переговорив із Путіним і погодився зустрітися з ним в Угорщині".

Axios зазначило, що Угорщина є найменш дружньою щодо України країною в ЄС.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що в його країні багато ракет Tomahavk , утім, натякнув глава Білого дому, американцям вони також потрібні. Як передає портал "Коментарі", про це Трамп заявив під час прес-конференції у Білому домі 16 жовтня.

"Нам теж потрібні "Томагавки" для Сполучених Штатів Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо виснажувати нашу країну. Вони дуже важливі. Вони дуже потужні. Вони дуже точні. Вони дуже добрі. Але вони нам теж потрібні", — сказав американський лідер.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Дональд Трамп розповів про подробиці телефонної розмови з лідером РФ Володимиром Путіним. Американський лідер планує обговорити цю телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. У своїй соціальній мережі Truth social Трамп написав, що розмова з Путіним була продуктивною.




Джерело: https://www.axios.com/2025/10/16/zelensky-trump-meeting-tomahawks-yermark-interview
