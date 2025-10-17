logo

BTC/USD

108873

ETH/USD

3916.9

USD/UAH

41.64

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Разговор Трампа и Путина: что стало шоком для Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Разговор Трампа и Путина: что стало шоком для Зеленского

По информации Axios, Зеленский был удивлен разговором Трампа с Путиным и анонсом встречи в Венгрии

17 октября 2025, 07:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп провел вчера телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, после чего анонсировал с ним встречу в Венгрии. Однако президент Украины Владимир Зеленский был этому удивлен. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Axios".

Разговор Трампа и Путина: что стало шоком для Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В материале говорится, что Владимир Зеленский, который прибыл в Вашингтон в четверг днем, в последние дни был весьма оптимистичен по поводу своей запланированной встречи с Трампом, а также его готовности поставить Украине дальнобойные ракеты "Томагавк".

Однако вскоре после того, как Зеленский приземлился на авиабазе Эндрюс, "украинский президент и его команда были удивлены, увидев заявление Трампа о том, что он переговорил с Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии".

Axios отметило, что Венгрия является наименее дружественной по отношению к Украине страной в ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что в его стране много ракет Tomahavk, впрочем, намекнул глава Белого дома, американцам они также нужны. Как передает портал "Комментарии", об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме 16 октября.

"Нам тоже нужны "Томагавки" для Соединенных Штатов Америки. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощать нашу страну. Они очень важны. Они очень мощные. Они очень точные. Они очень хорошие. Но они нам тоже нужны", – высказался американский лидер.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп рассказал о подробностях телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным. Американский лидер планирует обсудить этот телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В своей социальной сети Truth social Трамп написал, что разговор с Путиным был продуктивным.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.axios.com/2025/10/16/zelensky-trump-meeting-tomahawks-yermark-interview
Теги:

Новости

Все новости