Разговор Трампа и Путина: что стало шоком для Зеленского

Президент США Дональд Трамп провел вчера телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, после чего анонсировал с ним встречу в Венгрии. Однако президент Украины Владимир Зеленский был этому удивлен. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Axios".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В материале говорится, что Владимир Зеленский, который прибыл в Вашингтон в четверг днем, в последние дни был весьма оптимистичен по поводу своей запланированной встречи с Трампом, а также его готовности поставить Украине дальнобойные ракеты "Томагавк".

Однако вскоре после того, как Зеленский приземлился на авиабазе Эндрюс, "украинский президент и его команда были удивлены, увидев заявление Трампа о том, что он переговорил с Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии".

Axios отметило, что Венгрия является наименее дружественной по отношению к Украине страной в ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что в его стране много ракет Tomahavk, впрочем, намекнул глава Белого дома, американцам они также нужны. Как передает портал "Комментарии", об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме 16 октября.

"Нам тоже нужны "Томагавки" для Соединенных Штатов Америки. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощать нашу страну. Они очень важны. Они очень мощные. Они очень точные. Они очень хорошие. Но они нам тоже нужны", – высказался американский лидер.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп рассказал о подробностях телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным. Американский лидер планирует обсудить этот телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В своей социальной сети Truth social Трамп написал, что разговор с Путиным был продуктивным.



