Розкрито шокуючу причину ультиматуму Кремля про вибори в Україні та зміну Конституції

Росія наполягає на проведенні виборів та внесенні змін до Конституції України, прагнучи будь-якими засобами підірвати легітимність української влади та державних інститутів. Про це в ефірі каналу Еспресо розповів дипломат Роман Безсмертний.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, головною метою Москви є делегітимізація української влади, що фактично може призвести до підриву легітимності самої держави та дестабілізації Конституційного порядку.

"Це було зрозуміло з самого початку, і я неодноразово на це звертав увагу. На сьогодні президент, парламент і всі державні органи України діють у рамках Конституції та чинного законодавства. Примусове проведення виборів або внесення змін до Конституції може поставити під сумнів легітимність влади в Україні", — пояснив Безсмертний.

Дипломат підкреслив, що українському керівництву необхідно проявляти особливу обачність у питаннях виборів та категорично уникати змін до Основного закону. Він наголосив, що будь-які поспішні рішення можуть бути використані агресором для політичної дискредитації України.

"Наприклад, організація виборів на тимчасово окупованих територіях неодмінно викличе сумніви щодо їхньої легітимності. Проведення голосування для українських громадян за кордоном також створює низку складнощів. А внутрішньо переміщені особи та інші категорії виборців потребуватимуть спеціального врегулювання. Неучасть великої частини громадян у виборчому процесі може трактуватися як нелегітимність результатів", — зауважив Безсмертний.

Він додав, що саме через ці ризики Україна повинна дотримуватися максимальної обережності, аби не допустити будь-яких кроків, які можуть бути використані Росією для дискредитації української державності та Конституційного ладу.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз тривають "найбільш активні та цілеспрямовані переговори про мир" з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це він повідомив під час свого виступу у парламенті Нідерландів.