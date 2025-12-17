Раскрыта шокирующая причина ультиматума Кремля о выборах в Украине и изменении Конституции

Россия настаивает на проведении выборов и внесении изменений в Конституцию Украины, стремясь любыми средствами взорвать легитимность украинской власти и государственных институтов. Об этом в эфире канала Эспрессо рассказал дипломат Роман Бессмертный.

По его словам, главной целью Москвы является делегитимизация украинских властей, что фактически может привести к подрыву легитимности самого государства и дестабилизации Конституционного порядка.

"Это было понятно с самого начала, и я неоднократно обращал на это внимание. Сегодня президент, парламент и все государственные органы Украины действуют в рамках Конституции и действующего законодательства. Принудительное проведение выборов или внесение изменений в Конституцию может подвергнуть сомнению легитимность власти в Украине", — пояснил Бессмертный.

Дипломат подчеркнул, что украинскому руководству необходимо проявлять особую осмотрительность в вопросах выборов и категорически избегать изменений Основного закона. Он подчеркнул, что любые поспешные решения могут использоваться агрессором для политической дискредитации Украины.

"Например, организация выборов на временно оккупированных территориях непременно вызовет сомнения в их легитимности. Проведение голосования для украинских граждан за границей также создает ряд сложностей. А внутренне перемещенные лица и другие категории избирателей будут нуждаться в специальном урегулировании. Неучастие большого числа граждан в избирательном процессе может трактоваться как нелегитимность результатов", — отметил Бессмертный.

Он добавил, что именно из-за этих рисков Украина должна соблюдать максимальную осторожность, чтобы не допустить каких-либо шагов, которые могут быть использованы Россией для дискредитации украинской государственности и Конституционного строя.

