Раскрыта шокирующая причина ультиматума Кремля о выборах в Украине и изменении Конституции
Раскрыта шокирующая причина ультиматума Кремля о выборах в Украине и изменении Конституции

Дипломат Роман Бессмертный призвал власти Украины быть осторожными в отношении выборов и не менять Конституцию

17 декабря 2025, 08:50
Россия настаивает на проведении выборов и внесении изменений в Конституцию Украины, стремясь любыми средствами взорвать легитимность украинской власти и государственных институтов. Об этом в эфире канала Эспрессо рассказал дипломат Роман Бессмертный.

Раскрыта шокирующая причина ультиматума Кремля о выборах в Украине и изменении Конституции

Фото: из открытых источников

По его словам, главной целью Москвы является делегитимизация украинских властей, что фактически может привести к подрыву легитимности самого государства и дестабилизации Конституционного порядка.

"Это было понятно с самого начала, и я неоднократно обращал на это внимание. Сегодня президент, парламент и все государственные органы Украины действуют в рамках Конституции и действующего законодательства. Принудительное проведение выборов или внесение изменений в Конституцию может подвергнуть сомнению легитимность власти в Украине", — пояснил Бессмертный.

Дипломат подчеркнул, что украинскому руководству необходимо проявлять особую осмотрительность в вопросах выборов и категорически избегать изменений Основного закона. Он подчеркнул, что любые поспешные решения могут использоваться агрессором для политической дискредитации Украины.

"Например, организация выборов на временно оккупированных территориях непременно вызовет сомнения в их легитимности. Проведение голосования для украинских граждан за границей также создает ряд сложностей. А внутренне перемещенные лица и другие категории избирателей будут нуждаться в специальном урегулировании. Неучастие большого числа граждан в избирательном процессе может трактоваться как нелегитимность результатов", — отметил Бессмертный.

Он добавил, что именно из-за этих рисков Украина должна соблюдать максимальную осторожность, чтобы не допустить каких-либо шагов, которые могут быть использованы Россией для дискредитации украинской государственности и Конституционного строя.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас продолжаются "наиболее активные и целенаправленные переговоры о мире" с начала полномасштабного вторжения России. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте Нидерландов.



