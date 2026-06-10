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Розкрита головна інтрига з Абрамовичем: хто насправді відправив олігарха в Київ

Експерт Загородній розповів, чому Путін “злив” Абрамовича

10 червня 2026, 15:21
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Кречмаровская Наталия

Минулого тижня лідер РФ Володимир Путін розповів, що російський олігарх Роман Абрамович у травні відвідав Київ. Візит відбувся нібито на прохання України, щоб через нього попросити про зустріч з Путіним. Президент України Володимир Зеленський підтвердив саму зустріч, однак не уточнив, хто був ініціатором.

Розкрита головна інтрига з Абрамовичем: хто насправді відправив олігарха в Київ

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

Економічний та політичний експерт Тарас Загородній зазначив: це брехня, що президент хотів зустрітися з Абрамовичем, щоб просити про зустріч з Путіним. 

“Він публічно про це говорив. Для цього не потрібно було ніякого Абрамовича. Я вважаю, що ініціатива була безпосередньо з Росії і олігархічних кіл", — зазначив експерт.

За словами експерта, відбувалося приблизно наступним чином — вони повідомили, що готові зустрітися із Зеленським, щоб зрозуміти, на що готова піти Україна для припинення війни. Знову почали говорити, щоб віддали Донбас і так далі,  на що їм президент відмовив. Умови, зазначив Загородній, ніяк не помінялися — зупинка по лінії розмежування.

“Коли ця місія закінчилась нічим, Путін злив Абрамовича фактично публічно, показавши, що начебто це не була його ініціатива. Тому що те, що сказав Абрамович, не влаштувало Путіна. От і вся інтрига”, — пояснив експерт. 

На його думку, ініціатива зустрічі була не від України, тому що за Україну говорять в першу чергу Збройні сили України і наші спецслужби. А це була ініціатива росіян або олігархічних кіл, які розуміють, що їхня країна просто котиться до катастрофи, резюмував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто може вплинути на рішення Путіна щодо України.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=-otwVObpWBo
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