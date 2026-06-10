Розкрита головна інтрига з Абрамовичем: хто насправді відправив олігарха в Київ

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Кречмаровская Наталия
Минулого тижня лідер РФ Володимир Путін розповів, що російський олігарх Роман Абрамович у травні відвідав Київ. Візит відбувся нібито на прохання України, щоб через нього попросити про зустріч з Путіним. Президент України Володимир Зеленський підтвердив саму зустріч, однак не уточнив, хто був ініціатором.
Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"
Економічний та політичний експерт Тарас Загородній зазначив: це брехня, що президент хотів зустрітися з Абрамовичем, щоб просити про зустріч з Путіним.
За словами експерта, відбувалося приблизно наступним чином — вони повідомили, що готові зустрітися із Зеленським, щоб зрозуміти, на що готова піти Україна для припинення війни. Знову почали говорити, щоб віддали Донбас і так далі, на що їм президент відмовив. Умови, зазначив Загородній, ніяк не помінялися — зупинка по лінії розмежування.
На його думку, ініціатива зустрічі була не від України, тому що за Україну говорять в першу чергу Збройні сили України і наші спецслужби. А це була ініціатива росіян або олігархічних кіл, які розуміють, що їхня країна просто котиться до катастрофи, резюмував експерт.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто може вплинути на рішення Путіна щодо України.