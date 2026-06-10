Раскрыта главная интрига с Абрамовичем: кто на самом деле отправил олигарха в Киев

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Кречмаровская Наталия
На минувшей неделе лидер РФ Владимир Путин рассказал, что российский олигарх Роман Абрамович в мае посетил Киев. Визит состоялся якобы по просьбе Украины, чтобы через него попросить о встрече с Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил саму встречу, но не уточнил, кто был инициатором.
Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"
Экономический и политический эксперт Тарас Загородний отметил, что это ложь, что президент хотел встретиться с Абрамовичем, чтобы просить о встрече с Путиным.
По словам эксперта, происходило примерно следующим образом – они сообщили, что готовы встретиться с Зеленским, чтобы понять, на что готова пойти Украина для прекращения войны. Снова начали говорить, чтобы отдали Донбасс и так далее, на что им президент отказал. Условия, отметил Загородний, никак не поменялись – остановка по линии разграничения.
По его мнению, инициатива встречи была не от Украины, потому что за Украину говорят, в первую очередь, Вооруженные силы Украины и наши спецслужбы. А это была инициатива россиян или олигархических кругов, понимающих, что их страна просто катится к катастрофе, резюмировал эксперт.
Напомним: портал "Комментарии" писал, кто может повлиять на решение Путина относительно Украины.