Раскрыта главная интрига с Абрамовичем: кто на самом деле отправил олигарха в Киев

На минувшей неделе лидер РФ Владимир Путин рассказал, что российский олигарх Роман Абрамович в мае посетил Киев. Визит состоялся якобы по просьбе Украины, чтобы через него попросить о встрече с Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил саму встречу, но не уточнил, кто был инициатором.

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний отметил, что это ложь, что президент хотел встретиться с Абрамовичем, чтобы просить о встрече с Путиным.

"Он публично об этом говорил. Для этого не нужно было никакого Абрамовича. Я считаю, что инициатива была непосредственно из России и олигархических кругов", — отметил эксперт.

По словам эксперта, происходило примерно следующим образом – они сообщили, что готовы встретиться с Зеленским, чтобы понять, на что готова пойти Украина для прекращения войны. Снова начали говорить, чтобы отдали Донбасс и так далее, на что им президент отказал. Условия, отметил Загородний, никак не поменялись – остановка по линии разграничения.

"Когда эта миссия закончилась ничем, Путин слил Абрамовича фактически публично, показав, что вроде бы это не была его инициатива. Потому что то, что сказал Абрамович, не устроило Путина. Вот и вся интрига", — объяснил эксперт.

По его мнению, инициатива встречи была не от Украины, потому что за Украину говорят, в первую очередь, Вооруженные силы Украины и наши спецслужбы. А это была инициатива россиян или олигархических кругов, понимающих, что их страна просто катится к катастрофе, резюмировал эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто может повлиять на решение Путина относительно Украины.



