Розкрилася правда: чому Маск відмовив Києву у використанні Starlink для ударів по території РФ

Ілон Маск поки не погодився надати Україні можливість використати супутникову систему Starlink для операцій проти російських військових об'єктів на території РФ. За даними The Atlantic, мільярдер виступає проти такого сценарію, оскільки побоюється подальшого розширення війни і вважає, що Києву слід шукати шлях до мирної угоди з Москвою.

Ілон Маск. Фото: з відкритих джерел

Як пише видання з посиланням на двох соратників колишнього міністра оборони України Михайла Федорова, питання використання Starlink для військових ударів було обговорено на тлі спроб Києва отримати додаткові можливості для поразки російських ракетних комплексів.

Президент Володимир Зеленський раніше просив президента США Дональда Трампа обговорити це питання із Маском. Йшлося про застосування Starlink, якою керує компанія SpaceX, для допомоги Україні в нанесенні ударів по російських ракетних батареях, які використовуються для атак на Київ та інші українські міста.

Однак чіткої відповіді на пропозицію Зеленського з боку Трампа не було.

Після звільнення з посади міністра оборони Михайло Федоров, за інформацією The Atlantic, продовжив спроби вирішити питання через неформальні канали. Його представники зв'язувалися з Маском, проте поки що не змогли досягти позитивного результату.

"На даний момент позитивного рішення немає", — заявив один із співрозмовників видання.

За словами джерел, головною перешкодою залишається позиція самого Маска. Він продовжує обговорювати із представниками української сторони ризики подальшої ескалації війни.

"Ілон постійно повторює, що настав час укласти угоду", — розповів один із соратників Федорова.

Таким чином, потенційне розширення використання Starlink для українських операцій залишається невирішеним питанням. Для Києва супутниковий зв'язок має велике значення для військових комунікацій, проте перетворення системи на інструмент безпосереднього ураження цілей на території Росії може мати серйозні політичні наслідки.

Позиція Маска створює додаткове обмеження для України, яка продовжує шукати способи протидіяти російським ракетним ударам і вражати засоби їх запуску.

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