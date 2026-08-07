Федоров в отчаянии срочно обратился к Маске: какого радикального решения добивается

После завершения работы в должности министра обороны Украины Михаил Федоров продолжает искать возможность наладить диалог с основателем SpaceX Илоном Маском в надежде заручиться поддержкой в борьбе с российскими баллистическими атаками. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на собственные источники.

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По информации издания, во время последней встречи в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский поднял перед президентом США Дональдом Трампом вопрос возможной помощи со стороны Маска. Речь идет об использовании возможностей системы Starlink для обнаружения и поражения российских пусковых установок, из которых запускаются баллистические ракеты по украинским городам.

Впрочем, как утверждают журналисты, Дональд Трамп не дал четкого ответа на эту просьбу.

В то же время собеседники The Atlantic из окружения Федорова рассказали, что после увольнения эксминистр пытается установить контакт с Маском через неофициальные каналы. Однако эти попытки не дали желаемого результата.

"На данный момент положительного решения нет", — сообщил один из неназванных собеседников издания.

По его словам, Илон Маск продолжает выражать обеспокоенность возможным дальнейшим обострением войны в случае реализации подобных инициатив.

"Илон и дальше говорит, что пора заключить сделку", – цитирует источник The Atlantic.

Издание также напоминает, что это не первый случай сотрудничества Федорова с американским миллиардером. По данным журналистов, в конце января ему удалось убедить Маску ограничить доступ российских военных к системе Starlink. Как отмечает The Atlantic, это стало возможным после телефонного разговора между сторонами и, по оценкам собеседников, положительно повлияло на ситуацию на фронте.

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