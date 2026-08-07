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Федоров у відчаї терміново звернувся до Маска: якого радикального рішення домагається

Федоров використовує неформальні канали комунікації, щоб достукатися до Маска, але той наразі залишається непохитним

7 серпня 2026, 19:05
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Клименко Елена

Після завершення роботи на посаді міністра оборони України Михайло Федоров продовжує шукати можливість налагодити діалог із засновником SpaceX Ілоном Маском, сподіваючись заручитися підтримкою у боротьбі з російськими балістичними атаками. Про це повідомляє The Atlantic із посиланням на власні джерела.

Федоров у відчаї терміново звернувся до Маска: якого радикального рішення домагається

Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, під час останньої зустрічі у Білому домі президент України Володимир Зеленський порушив перед президентом США Дональдом Трампом питання можливої допомоги з боку Маска. Йдеться про використання можливостей системи Starlink для виявлення та ураження російських пускових установок, з яких запускаються балістичні ракети по українських містах.

Втім, як стверджують журналісти, Дональд Трамп не дав чіткої відповіді на це прохання. 

Водночас співрозмовники The Atlantic із оточення Федорова розповіли, що після звільнення ексміністр намагається встановити контакт із Маском через неофіційні канали. Однак наразі ці спроби не дали бажаного результату.

"На цей момент позитивного рішення немає", – повідомив один із неназваних співрозмовників видання. 

За його словами, Ілон Маск продовжує висловлювати занепокоєння можливим подальшим загостренням війни у разі реалізації подібних ініціатив.

"Ілон і далі говорить, що настав час укласти угоду", – цитує джерело The Atlantic. 

Видання також нагадує, що це не перший випадок співпраці Федорова з американським мільярдером. За даними журналістів, наприкінці січня йому вдалося переконати Маска обмежити доступ російських військових до системи Starlink. Як зазначає The Atlantic, це стало можливим після телефонної розмови між сторонами та, за оцінками співрозмовників видання, позитивно вплинуло на ситуацію на фронті.

Портал "Коментарі" вже писав, що останнє соціологічне дослідження засвідчило кілька тривожних тенденцій, які можуть суттєво вплинути на політичну ситуацію в Україні. Політолог Євген Магда вважає, що його результати мають стати серйозним сигналом як для влади, так і для всього суспільства.



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