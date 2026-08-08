Вскрылась правда: почему Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов по территории РФ

Илон Маск пока не согласился предоставить Украине возможность использовать спутниковую систему Starlink для операций против российских военных объектов на территории РФ. По данным The Atlantic, миллиардер выступает против такого сценария, поскольку опасается дальнейшего расширения войны и считает, что Киеву следует искать путь к мирному соглашению с Москвой.

Илон Маск. Фото: из открытых источников

Как пишет издание со ссылкой на двух соратников бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, вопрос использования Starlink для военных ударов обсуждался на фоне попыток Киева получить дополнительные возможности для поражения российских ракетных комплексов.

Президент Владимир Зеленский ранее просил президента США Дональда Трампа обсудить этот вопрос с Маском. Речь шла о применении Starlink, которой управляет компания SpaceX, для помощи Украине в нанесении ударов по российским ракетным батареям, используемым для атак на Киев и другие украинские города.

Однако четкого ответа на предложение Зеленского со стороны Трампа не последовало.

После ухода с должности министра обороны Михаил Федоров, по информации The Atlantic, продолжил попытки решить вопрос через неформальные каналы. Его представители связывались с Маском, однако пока не смогли добиться положительного результата.

"На данный момент положительного решения нет", — заявил один из собеседников издания.

По словам источников, главным препятствием остается позиция самого Маска. Он продолжает обсуждать с представителями украинской стороны риски дальнейшей эскалации войны.

"Илон постоянно повторяет, что пришло время заключить соглашение", — рассказал один из соратников Федорова.

Таким образом, потенциальное расширение использования Starlink для украинских операций остается нерешенным вопросом. Для Киева спутниковая связь имеет большое значение для военных коммуникаций, однако превращение системы в инструмент непосредственного поражения целей на территории России может иметь серьезные политические последствия.

Позиция Маска при этом создает дополнительное ограничение для Украины, которая продолжает искать способы противодействовать российским ракетным ударам и поражать средства их запуска.

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