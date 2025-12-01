Розкрадання під час війни: на що скаржаться військові у Київській області

Рубрики
У Київській області викрили схему розкрадання бюджетних коштів на потреби військових.
Військові. Ілюстративне фото
В Офісі генерального прокурора зазначили, що директору підприємства в Київській області повідомлено про підозру за постачання неякісної військової форми на 1,7 млн грн. Зазначається, що Білоцерківська міська рада уклала договір із приватним підприємством на пошиття форменого одягу для добровольчого формування територіальної громади.
У ході розслідування було проведено експертизи, за результатами яких виявили, що поставлені 830 комплектів не відповідають технічним умовам договору.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні непоодинокі випадки розкрадання — в Офісі Генерального прокурора повідомили, що було викрито групу осіб, яка намагалась незаконно привласнити понад 17 млн грн благодійної допомоги.