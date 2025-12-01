Розкрадання під час війни: на що скаржаться військові у Київській області

У Київській області викрили схему розкрадання бюджетних коштів на потреби військових.

Військові. Ілюстративне фото

В Офісі генерального прокурора зазначили, що директору підприємства в Київській області повідомлено про підозру за постачання неякісної військової форми на 1,7 млн грн. Зазначається, що Білоцерківська міська рада уклала договір із приватним підприємством на пошиття форменого одягу для добровольчого формування територіальної громади.

“У процесі виробництва форми використали тканину, що не відповідала встановленим стандартам, а швейні роботи виконано з численними порушеннями технології. Попри це, директор підприємства поставив товар як такий, що повністю відповідає вимогам, та привласнив майже 1,7 млн грн бюджетних коштів, перерахованих за договором. Отримавши форму, військові звернулися зі скаргами на низьку якість виробів”, — повідомили в Офісі.

У ході розслідування було проведено експертизи, за результатами яких виявили, що поставлені 830 комплектів не відповідають технічним умовам договору.

“Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури повідомили директору про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України — привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні непоодинокі випадки розкрадання — в Офісі Генерального прокурора повідомили, що було викрито групу осіб, яка намагалась незаконно привласнити понад 17 млн грн благодійної допомоги.