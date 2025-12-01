Хищение во время войны: на что жалуются военные в Киевской области

В Киевской области разоблачили схему хищения бюджетных средств на нужды военных.

Военные. Иллюстративное фото

В Офисе генерального прокурора отметили, что директору предприятия в Киевской области поставлено в известность о подозрении за поставку некачественной военной формы на 1,7 млн грн. Отмечается, что Белоцерковский городской совет заключил договор с частным предприятием на пошив форменной одежды для добровольческого формирования территориального общества.

"В процессе производства формы использовали ткань, не соответствующую установленным стандартам, а швейные работы выполнены с многочисленными нарушениями технологии. Несмотря на это, директор предприятия поставил товар как полностью отвечающий требованиям, и присвоил почти 1,7 млн грн бюджетных средств, перечисленных по договору. Получив форму, военные обратились с жалобами на низкое качество изделий”, – сообщили в Офисе.

В ходе расследования были проведены экспертизы, по результатам которых выявили, что поставленные 830 комплектов не отвечают техническим условиям договора.

"Прокуроры Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили директору о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины — присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине нередки случаи хищения — в Офисе Генерального прокурора сообщили, что была разоблачена группа лиц, которая пыталась незаконно присвоить более 17 млн грн благотворительной помощи.