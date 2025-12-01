Хищение во время войны: на что жалуются военные в Киевской области

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Киевской области разоблачили схему хищения бюджетных средств на нужды военных.
Военные. Иллюстративное фото
В Офисе генерального прокурора отметили, что директору предприятия в Киевской области поставлено в известность о подозрении за поставку некачественной военной формы на 1,7 млн грн. Отмечается, что Белоцерковский городской совет заключил договор с частным предприятием на пошив форменной одежды для добровольческого формирования территориального общества.
В ходе расследования были проведены экспертизы, по результатам которых выявили, что поставленные 830 комплектов не отвечают техническим условиям договора.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине нередки случаи хищения — в Офисе Генерального прокурора сообщили, что была разоблачена группа лиц, которая пыталась незаконно присвоить более 17 млн грн благотворительной помощи.